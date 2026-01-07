Claudia Ciardone desenmascaró y contó lo peor sobre el novio de Wanda Nara: "Me pedía exclusividad y..."

Y confirmó cuándo le escribió Martín Migueles: "Él me había llamado para pedir disculpas. El 2 de diciembre creo que fue el primer contacto que tuve y después me llamó otra vez más, más o menos el 20, por ahí".

"El primer contacto lo hace a través de un conocido mío que me manda un audio a través de él pidiéndome disculpas por lo mal que se había comportado conmigo, lo que me pareció hasta un buen gesto", remarcó pero el empresario tendría otras intenciones detrás más allá del pedido de disculpas.

Ahí, Claudia Ciardone recordó el escándalo que pasó por su culpa en el gimnasio donde entranaba al enterarse que él salía a la vez con otras mujeres de ahí.

"Yo lo estuve conociendo tres meses tres meses como mucho. Un día en el gimnasio una chica viene a increparme que estaba con él, fue un papelón a los gritos ida y vuelta. Y llega otra chica más, un desastre. No estaba ni enterada, ese fue el último contacto que tuvo con él", comentó indignada.

"Él me pedía una exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo conmigo a lo cual yo no accedí porque si estoy conociendo a alguien no me voy a mostrar por todos lados. A él le debe gustar eso, busca el quilombo, ¿mirá si va a tener las mismas personas en el mismo lugar? Es como medio psicópata", cerró picante contra el novio de Wanda Nara.

La dura crítica de una panelista a Wanda Nara por el comentario íntimo sobre Martín Migueles

Wanda Nara lanzó un polémico comentario a través de su cuenta en la red social X hablando de "24 centímetros de razones para estar relajada" haciendo referencia indirecta a la intimidad con su novio Martín Migueles.

"Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amigo, no compartimos nada, se 'preocupa tanto por mi bien'. Tengo 24 cm de razonez para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos", escribió desafiante la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

wanda nara mensaje martin migueles 24 cm de razones

Y agregó con firmeza: "Si se ocupan de sus vidas quizás tendrían un poco de tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mi".

Ante el revuelo que generó su publicación, la panelista del ciclo Puro Show (El Trece) Angie Balbiani cuestionó fuerte los términos utilizados por la mediática en ese mensaje.

“En unos años pedirá empatía feminista entre lágrimas. No hay nada más infantil que decir ‘me envidian’ para justificar caprichos. No hay nada más machista que cosificar a tu pareja para justificar su valor”, precisó contundente.