Caso Mauro Icardi y Wanda Nara: el fuerte informe policial contra Elba Marcovecchio

La declaración generó repercusión porque se produjo en medio de una investigación judicial especialmente delicada, que involucra al futbolista y a una de sus hijas menores de edad.

Qué dice el informe policial sobre el fuerte cruce de Elba Marcovecchio con los efectivos

De acuerdo con el relato incorporado al documento policial, el conflicto comenzó cuando Elba Marcovecchio solicitó copias de la denuncia que Wanda Nara había presentado contra Mauro Icardi.

Los efectivos le habrían explicado que la documentación debía ser remitida previamente a la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre, organismo encargado de intervenir en el expediente.

Sin embargo, siempre según la versión del oficial que firmó el informe, la situación se habría tornado tensa cuando la abogada intentó ingresar a un sector de la dependencia policial.

Ante esa circunstancia, el personal le habría solicitado que permaneciera en el área de guardia mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

Fue entonces cuando, según el relato del policía, Marcovecchio habría pronunciado la advertencia que quedó registrada en el documento.

La frase atribuida a la letrada constituye uno de los puntos más fuertes del informe, aunque se trata de la versión asentada por el efectivo policial y no de un hecho establecido judicialmente.

El nuevo escándalo judicial que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara

La difusión del informe se produjo después de los graves acontecimientos ocurridos en la propiedad que Mauro Icardi comparte con la China Suárez en el barrio privado La Isla de Nordelta.

El conflicto comenzó cuando Francesca, la hija mayor del futbolista y Wanda Nara, habría enviado mensajes desde una computadora para solicitar ayuda y pedir que fueran a buscarla.

La situación motivó la presencia de efectivos policiales y personal médico en la vivienda, y posteriormente derivó en una denuncia por presuntas lesiones leves.

En el marco de esas actuaciones, la Justicia dispuso una medida cautelar que le prohíbe a Icardi acercarse y mantener contacto con su hija mayor durante 45 días.

Además, se ordenaron nuevas diligencias para reunir elementos que permitan esclarecer lo ocurrido, entre ellas la búsqueda de dispositivos electrónicos que podrían contener comunicaciones relevantes para la investigación.

Ahora, la aparición del informe policial sobre Elba Marcovecchio incorpora otro episodio de tensión a una causa que continúa generando repercusiones.

Por el momento, no se conoce en la información difundida una respuesta pública de la abogada sobre la acusación asentada por el oficial.

Mientras la Justicia avanza con las actuaciones vinculadas a la denuncia de Wanda Nara, el supuesto enfrentamiento entre Marcovecchio y los policías de Benavídez suma un nuevo foco de controversia al conflicto que mantiene enfrentados a la conductora y al futbolista.