Gran Hermano Generación Dorada vivió su primer consentimiento dentro de la casa: el video

Qué dijo la expareja de Brian Sarmiento

Desde que arrancó Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe, Brian Sarmiento se convirtió en uno de los participantes más comentados puertas afuera. Su exposición dentro de la casa generó reacciones encontradas y varios de sus videos fueron señalados como desubicados por parte de los seguidores del reality, lo que alimentó un fuerte debate en redes sociales.

Pero mientras su figura crece en el juego, también reaparecieron conflictos de su vida privada. En el programa Ejército de LAM (Bondi), Tessie Poza, madre de una de sus hijas, decidió contar su versión y lo acusó de abandono económico y emocional. Desde Alemania, donde vive junto a la niña, relató que el vínculo con el exfutbolista se fue diluyendo con el paso del tiempo y que el último encuentro cara a cara ocurrió hace dos años: "Estuvimos de visita en Argentina una semana, que la compartimos juntos, después él se ofendió y no lo vimos más el resto del tiempo que estuvimos allá".

Según explicó, la comunicación se volvió casi inexistente. Incluso reveló un episodio que marcó un quiebre en la relación: "No lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN". También recordó que cuando se conocieron, él ya estaba separado y cumplía con sus responsabilidades paternales, aunque con el tiempo esa imagen cambió. "Era muy buen padre, no parecía ser en lo que se convirtió", afirmó.

"Cuando yo quedé embarazada estaba en Perú y él me dijo que lo mejor era que vuelva a Argentina. Ahí no lo volví a ver hasta el año de Frida, que me pidió un ADN", contó sobre las dificultades económicas que atravesó. Además, señaló que el aporte siempre fue en moneda argentina pese a residir en Europa: "Él nunca me pasó euros, su cuota siempre fue en pesos argentinos. Le di opciones, que venga a cuidarla para que yo pueda trabajar o que me de un monto fijo para saber con cuánto contaba".

En otro tramo, mencionó una situación judicial que habría impedido un viaje laboral del futbolista: "Él estuvo a punto de tomarse un avión para irse a Bolivia a jugar al fútbol y no lo dejaron porque estaba inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios". Aclaró, no obstante, que el conflicto no pasó por la violencia física o verbal.

Finalmente, describió el impacto personal que atravesó durante los primeros años de crianza: "Me he ido a dormir sin comer porque tenía que comprarle los pañales a la nena. He llegado a ese punto cuando era muy bebé". Y cerró con una reflexión que combina dolor y resignación: "Como madre no lo puedo entender a Brian, pero como persona entiendo que hará lo que pueda. Lejos de querer juzgarlo, porque ya lo hice muchísimo. Al final de los tiempo, él entenderá".