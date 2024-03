El duro descargo de la hija de Nito Artaza tras el posteo que fue vinculado con el divorcio de su papá

“Me siento famosa, me siento Wanda Nara. Yo les voy a dar un consejo por si alguna vez tienen un padre famoso que se divorcia y sale en los medios tienen que tener mucho cuidado porque es todo muy sensible. Ya es la segunda vez que me pasa que hago un posteo y me empiezan a llamar", comenzó diciendo.

Y de forma escrita contextualizó: "Para los que no ven TV, subí una historia a Instagram y cual famosa, algunos periodistas lo vieron y pensaron que era específicamente para la ex de mi papá".

Finalmente, aclaró que no tuvo intenciones de apuntar contra la ex de su papá, y con mucha indignación resaltó: "Puede ser tergiversado y usado en tu contra. Vos subís una historita que te gustó, que le puede caber a un montón de gente, no solamente a una sola persona"

"Ellos te lo agarran, te lo toman, te lo ponen en la televisión y dicen cosas. Y como no querés salir a dar explicaciones, las dan por vos", cerró.

La llamativa reflexión de la hija de Nito Artaza tras el polémico divorcio de su papá y Cecilia Milone

Hace algunos días Nito Artaza anunció en sus redes sociales que se iniciaba formalmente su divorcio con Cecilia Milone, luego de una escandalosa separación que tuvo versiones de infidelidad de por medio.

Dicho anuncio fue muy comentado, ya que el productor teatral cerró su comunicado con un romántico video que incluía postales de los mejores momentos de la pareja.

En medio de este contexto, la hija del actor, Sabrina Artaza, publicó en sus redes sociales una llamativa reflexión que muchos relacionaron inmediatamente con el divorcio de su papá y la reconocida actriz.

A través de sus historias de Instagram, ella replicó una frase de la actriz estadounidense Sarah Paulson que expresaba: "Se habla mucho de la primera impresión. Pero cuidado con la última. Dice más de una persona cómo se va, que cómo llega".