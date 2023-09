El duro descargo de La Joaqui en medio de la polémica por la cancelación de sus shows

Horas después, la cantante rompió el silencio y escribió: "Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento9, avisé públicamente porque no iba a hacer, ni cerrar, fechas por ese periodo".

La Joaqui

"Mi salud no les importó y vendieron y compraron shows míos como si yo fuese un objeto de otro. Ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído, lo necesitan para existir. Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto 'estafado' a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que solo tiende a dañar mi imagen", siguió.

Y disparó: "Alguien que le avise a estos mamarrachos, que son el claro ejemplo de una persona que no acepta un no por respuesta, que todos los que están subidos al barco de esta actitud maliciosa, son personas que me invitaron previamente a sus actividades, programas, y les dije que no. Que ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de que hablar o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad".

Finalmente dejó un mensaje para todos aquellos que cuestiones sus actitudes y afirmó: “Los invito a reflexionar con cómo alimentan el amarillismo, consta con que una persona hable, me invente parejas, me invente sucesos inexistentes, para que una masividad de gente lo avale sin cuestionarse de dónde proviene".

"Violencia es mentir, no nuestra música. Te apuñalan y actúan como si fueran ellos los que sangran. Todo tiene un límite", cerró.

La inesperada decisión de La Joaqui tras las fuertes declaraciones de Coscu

Luego de un impasse en la carrera musical de La Joaqui, y en medio de las fuertes declaraciones de Coscu hacia ella y otras artistas argentinas, la cantante decidió hacer un vivo en sus redes sociales y sorprendió a todos con un gran anuncio.

“Los espero a todos a las 6pm en mi vivo de Instagram. Que se pinche”, había escrito La Joaqui cuando estalló el escándalo con el streamer. Tal como lo anunció, a esa hora se conectó con sus seguidores y expresó: "Buenas, se re pudre. Me encanta como a los argentinos nos gusta el chisme, como dice mi compa el rey, tenemos de todo menos drama".

"Los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo, a mi el puterio no me gusta, las mentiras no me gustan y estoy muy triste", continuó.

Sin embargo, de forma inesperada, exclamó: "¡Mentiraa!". "Que bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama Mal Aprendida", reveló.

Acto seguido, mostró un breve adelanto de una de las canciones y cantó en vivo para sus fanáticos. "Bueno, hasta ahí puedo mostrar...", deslizó.