El conmovedor reencuentro entre L-Gante y La Joaqui tras ser liberado de la cárcel

La Joaqui y L-Gante

A su vez, Elián mantiene un gran vínculo con las hijas de su amiga y fue en Cortá por Lozano (Telefe), donde La Joaqui comentó que una charla con ellas les dijo que él estaba de viaje.

Finalmente, hoy ambos tuvieron su primer encuentro tras la liberación del cantante y la artista compartió el momento en sus redes sociales. "La vida golpea por no nos tumba", escribió junto a un video de L-Gante teniendo en brazos a una de sus hijas.

Embed

La inesperada decisión de La Joaqui tras las fuertes declaraciones de Coscu

Luego de un impasse en la carrera musical de La Joaqui, y en medio de las fuertes declaraciones de Coscu hacia ella y otras artistas argentinas, la cantante decidió hacer un vivo en sus redes sociales y sorprendió a todos con un gran anuncio.

“Los espero a todos a las 6pm en mi vivo de Instagram. Que se pinche”, había escrito La Joaqui cuando estalló el escándalo con el streamer. Tal como lo anunció, a esa hora se conectó con sus seguidores y expresó: "Buenas, se re pudre. Me encanta como a los argentinos nos gusta el chisme, como dice mi compa el rey, tenemos de todo menos drama".

La Joaqui

"Los que me conocen saben que yo ni a palos me prendo en el embrollo, a mi el puterio no me gusta, las mentiras no me gustan y estoy muy triste", continuó.

Sin embargo, de forma inesperada, exclamó: "¡Mentiraa!". "Que bueno que vinieron todos porque les quiero contar que el mes que viene lanzo mi nuevo disco que se llama Mal Aprendida", reveló.

Acto seguido, mostró un breve adelanto de una de las canciones y cantó en vivo para sus fanáticos. "Bueno, hasta ahí puedo mostrar...", deslizó.