Martín Ku reveló la desilusión que se llevó con la casa que se ganó tras salir de Gran Hermano

“Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le contó Martín al influencer tras explicar que en primer lugar debe conseguir el terreno para construir. “Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, agregó con gesto de desesperación.

Fue allí cuando Cirio le consultó asombrado: “Entonces, ¿sólo te dieron la estructura?”, a lo que el exhermanito confirmó: “Claro, solo las paredes”, dejando en claro que él deberá hacerse cargo no sólo de los pisos, sino también de los muebles del baño y la cocina. Además, también contó que las paredes son grises, motivo por el cual también tendrá que correr con los gastos de pintura, sumado a los de las cañerías de electricidad, gas y desagüe.

“Eso me sorprendió. Dije: ‘No puede ser’. Los chicos estaban pensando: ‘Tengo una casa’, pero no... Posta, pobres”, sumó resignado Ku refiriéndose a los finalistas que también lograron ese mismo premio. Y tras la consulta del streamer de si se puede vender, el Chino fue claro. “Creo que sí. Nacho (Castañares) me había dicho que él hizo eso, así que le voy a preguntar después”, confió dando a entender que convertirá en efectivo el premio que tanto le echó en cara Furia durante semanas.

Por último, Martín Ku contó todos los premios que logró durante su juego dentro de la casa televisiva. “Me gané la casa y dos celulares, uno es para mi viejo y ya me los dieron. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero. Me fui recontento”, cerró satisfecho.

Martín Ku rompió un récord mundial dentro de Gran Hermano: de qué se trata

Allá por fines del mes de junio, después de que Martín Ku resultara eliminado de Gran Hermano (Telefe), estuvo en El debate analizando su paso por la casa más famosa del país y le anunciaron que rompió un récord mundial dentro del reality.

¿De qué se trata? El Chino se convirtió en el participante que más desafíos ganó en el certamen. El jugador lidera el ranking mundial tras haber sido diez veces líder semanal en Gran Hermano.

Entre los premios que ganó figuran un perfume de una marca de lujo, cinco conjuntos de ropa, una Play Station 5, botas, un labial, luces inteligentes, un Smart TV, un lavarropas, dos smartphone y una casa prefabricada.

Además, el joven se transformó en el dueño de Arturo, luego de que el perrito lo eligiera como amo. El Chino le tomó muchísimo cariño dentro del reality y decidió adoptarlo. Por lo tanto, cuando él abandonó la casa el domingo se fue acompañado de su mascota.