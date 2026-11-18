El polémico video de Nelson Castro con el papa León XIV en pleno avión rumbo a Perú

Durante la emisión de PrimiciasYa, Damasia Ochoa presentó las imágenes y explicó por qué consideraba que la actitud del periodista había sido inapropiada.

“Hay momentos puntuales sobre los protocolos. Vemos este video en que se muestra la intimidad de cómo trabajaba Nelson en el avión, nadie grababa”, comenzó señalando la panelista.

Según explicó Ochoa, el periodista se encontraba realizando una transmisión en vivo cuando el papa León XIV pasó por el pasillo del avión.

“Estaba transmitiendo en vivo y el Papa pasa por el pasillo, se le presenta y hace una especie de nota. El Papa le responde, no lo iba a ignorar, pero está fuera del protocolo”, sostuvo.

De acuerdo con el análisis realizado en el programa, el episodio llamó la atención porque Castro habría aprovechado el paso del Sumo Pontífice para establecer un intercambio frente a las cámaras, en una situación que los panelistas consideraron contraria a las pautas habituales de la cobertura.

Sin embargo, no se informó que el Vaticano hubiera confirmado oficialmente una infracción al protocolo por parte del periodista.

La fuerte reacción de Marina Calabró al ver las imágenes de Nelson Castro

Mientras observaba la secuencia, Marina Calabró también expresó su sorpresa por la manera en que Castro se dirigió al papa León XIV.

“Le dice que le trae el regalo a través de TN, le pasa el chivo. Es fuerte”, manifestó la conductora, en referencia a la mención que el periodista habría realizado sobre la señal de noticias.

La observación de Calabró abrió un nuevo debate sobre los límites de las coberturas periodísticas durante los viajes papales y las condiciones en las que los cronistas pueden interactuar con el Sumo Pontífice.

El episodio se conoció después de la controversia que protagonizó Castro por sus declaraciones sobre Chiclayo, que provocaron reacciones de autoridades y sectores de la sociedad peruana.

Además, Pablo Duggan había recordado anteriormente en PrimiciasYa otro episodio que, según su relato, involucró a Castro durante una ceremonia del papa Francisco. El periodista cuestionó la manera en que su colega habría intentado conseguir una entrevista en aquella oportunidad.

Ahora, con la difusión de este nuevo video, Nelson Castro vuelve a quedar en el centro de las críticas, mientras continúa la discusión sobre su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú.