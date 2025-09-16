"Lo quieren operar... todo eso es peligroso": Romina Uhrig sobre el doloroso estado de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno después del accidente con su moto el pasado viernes por la noche.
Romina Uhrig, amiga de Daniela Celis y Thiago Medina, contó cómo se enteró del grave accidente de su ex compañero en Gran Hermano y qué dicen los médicos.
Romina Uhrig, amiga de Daniela Celis y Thiago, habló en el programa A la Barbarossa (Telefe) sobre cómo se enteró de la dura noticia del accidente del joven y contó cuál fue justo el último mensaje que había recibido de él horas previas al accidente.
“La pude ver a Dani ayer porque cuando me enteré esto estaba en la Costa con mis nenas. Llegamos ese mismo viernes a la tarde y a mí me llamaron tipo nueve y media de la noche del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque trabajé en Moreno, se comunicaron conmigo", comenzó relatando la ex Gran Hermano.
Y contó que se contactó de inmediato con su amiga Daniela Celis al recibir el llamado del hospital: "Llamé a Dani, que también se enteró justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. La atendieron en el hospital y le contaron todo esto".
"Fue horrible porque justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y, cuando subí la historia que me estaba yendo, él me puso: 'Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo'. No le respondí porque estaba manejando y me quedó esa sensación fea de no responder. Me pone mal", expresó Romina Uhrig.
Sobre el actual estado de salud de Thiago Medina, la ex diputada comentó: "Él es recontra fuerte. La verdad que después de ver el choque que tuvo es súper fuerte. Lo bueno es como dicen los médicos que no empeoró para nada, pero sí le están bajando la dosis. Eso es buenísimo", determinó la ex "Gran Hermano".
En ese sentido, Romina explicó cuál es la operación que los médicos pretenden realizarse apenas se estabilice un poco su cuadro: "Tiene ocho costillas rotas, tiene astillitas en todas partes de su cuerpo. Por eso también tiene perforado el pulmón. Le dijeron a Dani que apenas Thiago se mejore, lo quieren operar de las costillas porque todo eso adentro del cuerpo es peligroso, es como tener pedacitos de vidrio. Apenas se recupere lo quieren operar de las costillas".
Romina destacó la importancia del uso de casco de moto: "Menos mal que tenía puesto el casco, la parte frontal estaba toda rota", y reveló por qué aún no pudo verlo a Thiago internado en el hospital. "No puedo. Dani me contó cómo lo vio, pero no quiero verlo así", concluyó.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado este martes 16 de septiembre por la mañana actualizando la información sobre la salud de Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió el último viernes conduciendo su moto por Moreno al chocar con un auto.
"Presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado", se detalla en el escrito.
Y en ese sentido se agrega que "el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI y se encuentra estable y con pronóstico reservado".