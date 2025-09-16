Trascendió un dato clave sobre las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis, en un momento de consternación

El pedido de Daniela refleja la desesperación de una madre que atraviesa un momento límite, mientras intenta mantener la calma por sus hijas. En paralelo, familiares y allegados a Thiago se sumaron a la cadena de oración que circula en redes sociales, en busca de fuerzas para acompañar su recuperación.

Por último, Vero Lozano hizo hincapié en la importancia de la contención y el trabajo médico que está recibiendo el joven. “Es una instancia compleja para Thiago, los profesionales están haciendo absolutamente todo y la y las creencias ayudan, al igual que su edad, al ser un chico joven, eso está de su lado”, concluyó la conductora, transmitiendo un mensaje de esperanza dentro del difícil panorama.

¿Qué dice el último parte médico sobre la evolución clínica de Thiago Medina?

El martes 16 de septiembre por la mañana se difundió un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el que se detalla cómo evoluciona la salud de Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes pasado.

El informe médico señala que el ex Gran Hermano "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado".

El documento agrega además que "el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI", y confirma que "se encuentra estable y con pronóstico reservado".

Se espera un nuevo parte médico para este martes por la tarde, mientras tanto la familia de Thiago mantiene el pedido de cadenas de oración por su pronta mejoría.