Trascendió un dato clave sobre las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis, en un momento de consternación

Tras el grave accidente de tránsito que sufrió Thiago Medina el viernes pasado, el ex participante de Gran Hermano permanece internado en la unidad de terapia intensiva, en estado delicado y con pronóstico reservado.
Se conoció una información crucial sobre el presente de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis, mientras el ex Gran Hermano lucha por su vida.
La noticia conmocionó tanto a sus familiares como a sus seguidores, y en medio de la preocupación, en Cortá por Lozano se dieron a conocer detalles sobre cómo atraviesa este momento Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas.
Verónica Lozano fue la primera en compartir el contacto que mantuvo con la joven durante el fin de semana. “Claramente amamos a Dani y Thiago -arrancó diciendo la conductora-. Son dos personas muy queridas, por eso también esta repercusión y esta tristeza e incertidumbre, con respecto a su estado de salud. Yo hablé con ella, el fin de semana por mensajes, y estaba muy angustiada. La familia de Daniela está al cuidado de las niñas y, básicamente, lo que ella me decía es ‘hay que rezar’”, relató en vivo.
A su turno, Victoria Xipolitakis también se refirió al delicado momento y reveló que había logrado comunicarse con Daniela Celis en la mañana del pasado lunes. “Yo pude hablar hoy con Dani, me dijo prácticamente lo mismo, textual sus palabras fueron ‘por favor, ayúdenme con esto de prender velitas, rezar y pedir por su salud. No quiero que mis hijas queden sin papá, por favor, cadena de oración. La fe mueve montañas’”, expresó, conmovida.
El pedido de Daniela refleja la desesperación de una madre que atraviesa un momento límite, mientras intenta mantener la calma por sus hijas. En paralelo, familiares y allegados a Thiago se sumaron a la cadena de oración que circula en redes sociales, en busca de fuerzas para acompañar su recuperación.
Por último, Vero Lozano hizo hincapié en la importancia de la contención y el trabajo médico que está recibiendo el joven. “Es una instancia compleja para Thiago, los profesionales están haciendo absolutamente todo y la y las creencias ayudan, al igual que su edad, al ser un chico joven, eso está de su lado”, concluyó la conductora, transmitiendo un mensaje de esperanza dentro del difícil panorama.
El martes 16 de septiembre por la mañana se difundió un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el que se detalla cómo evoluciona la salud de Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes pasado.
El informe médico señala que el ex Gran Hermano "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado".
El documento agrega además que "el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la UTI", y confirma que "se encuentra estable y con pronóstico reservado".
Se espera un nuevo parte médico para este martes por la tarde, mientras tanto la familia de Thiago mantiene el pedido de cadenas de oración por su pronta mejoría.