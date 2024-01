El duro mensaje de Julia Mengolini tras ser despedida de C5N: "Me sentí derrotada"

"En los últimos días me operaron fuerte en Twitter, después me echaron de un trabajo en el que era buena, lloré y me sentí derrotada", comenzó escribiendo.

"Pero también nadé y remé en el lago que me crió, caminé con mis sobrinos, con Fede y con Rita por el bosque en el que aprendí a andar en bicicleta, me reí con mi hermana, seguí haciendo Segurola en remoto, volví a llorar un poquito, me abrazó mi mamá, recibí mensajes ridículamente hermosos y exagerados y seguí remando. Gracias por todo el cariño. De verdad. Feliz año. Nos vemos en @futurockok", concluyó Julia Mengolini.

Julia Mengolini

Yanina Latorre volvió a la carga contra Julia Mengolini: "Este es el discurso que..."

Yanina Latorre y Julia Mengolini se cruzaron fuerte en público en los últimos días, con durísimas acusaciones en el medio, y en las últimas horas se volvió a reavivar la feroz guerra entre las dos.

"Tenemos una editorial con 25 títulos publicados, un bar, hacemos festivales, shows, fiestas... Si algo hacemos es laburar y mucho. Y lo seguiremos haciendo a pesar de las operaciones y de los tiempos. Con o sin pauta. Porque contamos con nuestros oyentes y nuestras convicciones", lanzó la periodista en la red social X para responderle a la panelista.

Al leer esto, Yanina Latorre no se guardó nada y le contestó a Julia Mengolini: "Esta parte es hermosa. Este es el discurso que las lacras K le meten a la gente. Ella vive en Balvanera, tiene una auto viejo. Yo vivo en un country y viajo. Yo soy caradura. Y ella pautera. ¿Entenderá lo que es trabajar? Entenderá que alguien que vive bien puede criticar lo que está mal? Pobre gente".

Y cerró picante ante una declaración de Mengolini: "Proyecto de país dice la pautera. Quiere un proyecto de país de boludos que le mantengan la radio de mierda que tiene. Donde el discurso es generar resentimiento".