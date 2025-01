El duro momento de Daniel Osvaldo: polémica recaída y riesgo de terminar preso

Inmediatamente, recordó que “tiene tres antecedentes en la Justicia, que tienen que ver con la falta del pago de la cuota alimentaria”.

"Estamos acostumbrados en Argentina a hablar de la falta de pagos y que a los padres no les pase nada", siguió y detalló: “Pero el problema acá se da en Italia. Él tiene dos hijas con Elena Braccini, que viven en Italia. Y que en Italia no pagar la cuota alimentaria es un delito muy grave. Que si no se soluciona, tiene que ir a la cárcel”.

También remarcó que debía pagar "400 euros al mes". "La verdad es que era bastante benévola la cuota que tenía que pagar", agregó Balbiani.

Después de informar qué es lo que debía pagar Osvaldo, la panelista repasó la exitosa carrera deportiva del jugador y destacó que él tendría un patrimonio de 50 millones de euros.

Embed

El ataque de furia e insultos de Daniel Osvaldo ¿contra Jimena Barón?

Daniel Osvaldo festejó su cumpleaños número 39 rodeado de sus amigos y familiares más cercanos el domingo por la tarde al aire libre y mostró algunas fotos del festejo desde las redes sociales.

Lo cierto es que no todo fue alegría para el ex futbolista de Boca Juniors y Roma, entre otros equipos, porque mostró su total indignación por una acción en particular.

Daniel Osvaldo tuvo un ataque de furia y tiró un exabrupto que podría estar dirigido ni más ni menos que a Jimena Barón, madre de su hijo Morrison.

El cantante se mostró indignado por que uno de sus cuatro hijos no lo llamó para saludarlo en el día de su cumpleaños y por esto lanzó un letal mensaje desde sus historias de Instagram.

daniel osvaldo cumpleaños.jpg

"Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños... Bien conch...! la madre ejemplar. Conch...!", disparó Daniel Osvaldo enojadísimo sin mencionar a quién apuntaba en su bronca.

Si bien no aclaró para quién estaba dirigido el mensaje en las redes sociales los usuarios asociaron que esas duras palabras podrían estar destinadas a Jimena Barón.

Daniel Osvaldo tiene también dos hijas - Victoria y María Helena- con la italiana Elena Braccini y un hijo varón - Gianluca- con Ana Oertlinger, con quien terminó también de mala manera el vínculo, por lo que la ira de él también podría ser dirigida hacia ella.

¿A cuál de sus ex apuntó furioso el ex futbolista?