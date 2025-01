Jimena Barón mostró el sorpresivo cambio que vive durante el embarazo: "Capa de..."

Y agregó con humor: “Me molesta todo, hasta la bombacha me molesta a la noche. Voy a caer en las compras de ropa maternal”.

En otro video, La Cobra enfocó en una de sus piernas y reveló: “A mí se me hace como una capa de molleja en el cuerpo. No me quejo, me siento bárbara, me veo bien, pero hay como una textura medio mollejona”.

“En mi mente digo que el cuerpo acumula la grasa para el bebito, para la teta y con eso me conformo, pero hay ya una mollejes, como una cosa medio irregular”, aseguró.

Las fotos y divertido video de la especial Navidad de Jimena Barón embarazada: "Humano adentro"

Jimena Barón vivió una Navidad muy especial después de contar que está embarazada y espera su primer bebé con su novio Matías Palleiro.

Desde su cuenta en Instagram, la actriz y cantante mostró cómo fue el festejo familiar en familia y con la ausencia de su hijo Momo que pasó noche buena con su padre, el ex futbolista Daniel Osvaldo.

"Feliz Navidad a todos! Sobre todo a vos pollito, que la próxima vas a ser el regalo más lindo del arbolito", precisó Jimena en un posteo en las redes sociales.

Después compartió desde sus historias cómo fue la noche buena en familia. "Mis suegros hicieron rompecabezas de estas fotos", precisó con el collage de imágenes junto a Matías y Momo.

Jimena contó además que se animó a preparar un vitel toné por primera vez y salió de diez: "Está por debutar mi primer titel toné en sanguchito como corresponde. Delicioso, haré vitel toné todo el año. ¿Por qué sufrir esperando la Navidad?".

Y cerró con un divertido video bailando y luciendo su tierna pancita: "Cuando pasas el trimestre de las nauseas y pasas a ser una persona normal con un humano adentro", expresó.

