El duro momento que vivió Verónica Llinás en una verdulería: "Salí llorando"

"Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás. Me pasa algo muy violento, entonces de algún modo, meterse en el arte es un escape, y le proporciona a otra gente que lo necesita, otro escape", añadió.

Respecto a si milita a favor de algo, Llinás aseguró: "Estoy muy triste con lo que pasa con el país. Medio enojada con toda la clase política. Es un sentimiento genuino. No veo por dónde poder salir adelante, veo gente buscando poder y no buscando dar. Es muy triste".

-Verónica Llinás-

El video que se viralizó de Javier Milei hablando de Fátima Florez

La semana pasada se conoció una noticia que une nuevamente al mundo de la farándula y la política a nivel sentimental: el inesperado romance entre Fátima Florez y Javier Milei.

La información del sorprendente noviazgo la brindó Marina Calabró en Radio Mitre. La relación entre la actriz y el candidato a presidente por La Libertad Avanza nació hace un mes y medio.

En este sentido, ante el impacto que generó la noticia, ahora se conoció una grabación donde se ve a Milei hablando en la calle desde su teléfono celular y donde se refiere a la actriz como su novia.

La cuenta de Twitter @elejercitodelam del programa LAM, América Tv, mostró el momento en que el economista hablaba con otra persona y le decía que su novia vivía cerca de su casa.

“Estoy yendo bastante seguido cerca de su casa porque mi novia vive a tres cuadras”, se lo escucha decir claramente al candidato presidencial en la comunicación mientras caminaba por la vereda.

Las imágenes empezaron a circular rápidamente por las redes y demuestra el gran momento que atraviesan Fátima y Javier como pareja.