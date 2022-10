El duro tuit de Jey Mammon por la polémica frase de una participante de Gran Hermano 2022

Todas las historias generaron repercusiones. Sin embargo, hubo una que fue bastante polémica: Martina Stewart Usher. "Considero que si ser caprichosa es conseguir todo lo que quiero, soy caprichosa. Tengo 25 años, soy de Tigre. A mí me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal", dijo la joven.