El emotivo mensaje que dejó Gerardo Rozín en su WhatsApp antes de su muerte

“Una cosa que dejó y me pareció espectacular fue la foto de su WhatsApp. Es una foto de él en una vidriera que dice ‘Industria rosarina argentina. Cerramos definitivamente’”, detalló Pampito, sobre la imagen que el periodista tuvo en su teléfono el último tiempo.

Gerardo Rozín

Emocionante relato de Carmen Barbieri y su último encuentro con Gerardo Rozín

Con motivo del conmovedor video que Gerardo Rozín dejó grabado para que se difundiera luego de su muerte, Carmen Barbieri reveló la charla que tuvo con el periodista la última vez que se cruzaron. Fue durante durante la emisión de Mañanísima, el ciclo que conduce en las mañanas del canal de cable Cuidad Magazine, donde la capo cómica relató el conmovedor diálogo en el que el comunicador ya sabía que el final estaba cerca.

“La última vez que me encontré con él le dije 'vamos, tené fe, hay que luchar, mirá Federico cómo salió adelante', entonces me dijo 'pero yo no tengo lo de Federico' y me hizo un gesto como que se iba”, recordó Barbieri. Al tiempo que también contó que Rozín tenía totalmente asumida la enfermedad, al punto tal que tenía planeado todo lo que iba a hacer antes de morir

Allí Carmen Barbieri confió, que durante esa conversación con el periodista ya enfermo, “Casi me hace llorar. Le dije 'no' y me dijo, 'sí', como diciendo 'lo tengo totalmente asumido, hasta planeado todo lo que iba a hacer antes de morir'”.

Por último, Carmen Barbieri confesó que recién el lunes pudo ver el video que dejó grabado Gerardo, y que se vio el domingo en le homenaje que Telefe le rindió a través de una emisión especial de La Peña de Morfi, y que al verlo no pudo contener las lágrimas. “Ayer me puse a llorar porque no había visto la canción”, aseguró la actriz y Pampito, uno de sus columnistas explicó que “La grabó para que lo pasaran después de su muerte”.