Carmen Barbieri lloró y le pidió disculpas a la comunidad trans

Y ya en su programa de este jueves, Carmen Barbieri se quebró al aire al referirse al tema y volvió a pedir perdón si alguien se sintió ofendido: “Mis amigos, amigas trans, chicos, chicas, chiques, los que me conocen bien, saben que estoy cambiando mi humor y mi forma de ser y de tratar. Hace tiempo que soy amiga y pertenezco a la comunidad gay, aunque no sea gay, porque desde chica luché y ayudé a los logros que alcanzaron. A mis amigos los llevaban presos y se morían. Tengo 26 amigos que fallecieron de sida, algo que hoy afortunadamente no pasa”.

Y enfatizó: “El otro día quise pedir disculpas por lo que dije, pero me dijeron que no era necesario hacerlo al aire. Hoy, hablando, decidí hacer algo y hablar del tema. Quiero que vengan acá, al programa, todas las chicas trans para que promocionen sus shows, sus actos… Me siento parte de la comunidad”.

Carmen recibió el apoyo de sus compañeros de programa y Pampito resaltó: “Eduquen, no agredan y salten con violencia. No pueden decir que una persona como Carmen Barbieri es transfóbica u homofóbica, justo ella…”.

Carmen Barbieri habló del accidente donde murió su abuelo y Carlos Gardel

La integrante del jurado de Los 8 escalones del millón, Carmen Barbieri, contó la particular historia del anillo que lleva en su mano en recuerdo de su abuelo, quien murió en la tragedia aérea junto a Carlos Gardel.

“En qué ciudad latinoamericana ocurrió el fatal accidente de avión en el que murió Carlos Gardel? ¿En Medellín o en San Pablo?”, consultó a una participante el conductor Guido Kaczka el jueves en el programa Los 8 escalones del millón, El Trece.

La jurado Carmen Barbieri recordó al instante a Guillermo, quien era uno de los guitarristas de Carlos Gardel y falleció en la tragedia aérea de Medellín aquel 24 de junio de 1935.

“Hay una placa donde estaba el avión donde nombran a los guitarristas y a Carlos Gardel”, explicó Carmen Barbieri con su voz conmovida. Y continuó su anécdota mostrando el anillo que lleva en su mano derecha: “Con este anillo que siempre uso reconocieron a mi abuelo”.

“Es un anillo muy varonil, se llama anillo bandera. Lo tenían todos. Se los compraron en Champs Elysees cuando vivían en París y cada uno le puso su nombre atrás”, añadió la actriz y conductora.

Y remarcó sobre el trágico accidente: “Los cadáveres estaban muy quemados y se pudieron reconocer por los anillos. Eran muy amigos ellos y esto fue como una unión”.