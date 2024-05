El emotivo relato de Sergio Lapegüe sobre el trastorno alimentario que sufrió su hermana durante años

“Como familia, ¿cómo se acompaña cuando hay un familiar, a quien amás, en una situación como esa?", quiso saber Mario Massaccesi. “Fue muy fuerte para todos, nunca lo conté, pero fue fuerte para nosotros porque mi hermana había tenido problemas muy delicados de salud. Y yo recuerdo, tenía casi 20 años, a mis viejos que iban y se internaban con ella de alguna manera porque era internación de día, entraba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde”, relató.

El periodista dejó a todos sin palabras al rememorar que, por recomendación de los profesionales que la atendían, le tuvieron que colocar un candado a la heladera. “Y nunca me olvido que teníamos una cadena en la heladera. Se habían puesto por recomendación médica en ese tiempo, hace 30 años atrás, hay que ver ahora si eso se sigue usando. Entonces, ella agarraba un kilo de dulce de leche y lo comía todo, y después lo vomitaba”, siguió.

Finalmente, el conductor de El Trece destacó que ella pudo salir adelante y superar esa situación dura. “El dolor de mis padres fue mucho más fuerte que todo. Además del sufrimiento de ella, ¿no? Ella está bien, está bárbara. Es una persona sana, por suerte. Hace deporte como yo. Corremos juntos, que es algo que nos gusta a los dos", cerró.

La emoción de Sergio Lapegüe al contar la enfermedad que tiene su madre y cómo se conecta con ella

Semanas atrás, Sergio Lapegüe se emocionó en Almorzando con Juana (El Trece) al hablar de la enfermedad que tiene su madre: Alzheimer. “¿Qué te pasa Lape a vos?”, le preguntó Juana Viale al periodista, mientras Gimena Accardi hablaba de su obra “En otras palabras”, que toca el tema de la enfermedad.

“No, mi mamá tiene eso, y fue increíble lo que nos pasó esta semana porque ya está en un período muy avanzado. El deterioro físico es muy fuerte, para la familia es muy doloroso, yo no sé si ellos se dan cuenta o qué, entonces yo la visito todos los días”, comenzó diciendo el conductor.

“Entonces voy, le doy la mano, a ella le cuesta tragar, se va apagando. Entonces ella mira, le ponen la tele, están en la casa de ella las cuidadoras y me ve y “Sergio”, dice, y voy a la casa al mediodía y no me reconoce”, indicó.

"Entonces, es tremendo, es un golpe fuerte. La anécdota viene porque ese día estaba mal ella, y estaba enojada, y digo voy a tocar el piano, el piano donde yo tocaba de pibe y ella era pianista también”, agregó.

“Yo me voy a tocar solo el piano, las cuidadoras la lleven porque no puede caminar, la ponen frente a mí y de pronto les dice las cuidadoras ‘Sergio’. Y yo lloro y empiezo a tocar porque me doy cuenta de eso, pero desconsolado, porque me está viendo a mí”, profundizó, visiblemente emocionado.

“Y entonces la miro y me hace (el gesto de saludarlo con la mano), porque ella venía a ver mis shows. Porque quise decir la música transporta, conecta, y ella me reconoció a través de la música”, cerró.