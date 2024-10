El emotivo testimonio de la mamá de Lali Espósito sobre su lucha contra el cáncer

Majo mencionó que en su familia una sobrina murió luego de dar batalla a un cáncer. "Fue como una piña porque en mi familia veníamos de una situación bastante dolorosa con mi sobrina Virgi, entonces eso estaba muy a flor de piel, porque esto había sido en 2019. Y yo venía de haber visto todo eso, entonces si bien era otra edad, otro tipo de cáncer. Fue chocante", agregó.

La mamá de Lali señaló que siempre se consideró una persona con mucha valentía, pero tener que iniciar el tratamiento fue un momento donde necesitó hacerse de mucha fuerte de voluntad. "Yo me considero una persona valiente en todos los aspectos de mi vida, para salir a buscar laburo, para andar a la noche, no soy una persona miedosa. El día que yo tuve que hacerme la primera quimio, creo que fue el día que más miedo tuve un mi vida. A punto tal, que tenia las mandíbulas duras, del miedo que sentía", explicó.

Majo rememoró que fue un gran impacto cunado notó que estaba perdiendo el pelo y tomó la decisión de raparse. "Hice todo lo que tenía que hacer, incluido raparme y perder todo mi pelo. Me resistí hasta que entendí que era mejor eso que lo que me estaba pasando", comentó.

Al finalizar, la mamá de Lali destacó que fue gracias a los médicos y al amor de sus afectos que salió adelante. "Fue un momento de toma de decisiones de un montón de cosas. En el mismo momento que empecé con la quimio, me separé después de 35 años de matrimonio y me fui a vivir sola a un departamento con una cafetera, la compu y los libro. Me fui a vivir a la casa de Lali y se armó un espacio donde se vinieron a vivir todas mis amigas y se turnaban para acompañarme", sentenció.

Embed

La letal opinión de Manuel Adorni sobre la canción Fanático de Lali Espósito: "Es un..."

El vocero presidencial Manuel Adorni visitó este miércoles el ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine) y la conductora Yuyito González le consultó si escuchó Fanático, el último lanzamiento de Lali Espósito, cuya letra hace alusión al presidente Javier Milei.

"¿Viste el video de Lali Espósito, Fanático?", le preguntó la pareja de Milei a Adorni. "No", le respondió el funcionario. Instantes después, la producción del programa puso al aire el videoclip de la cantante.

"Creo que hay que bajar un poco el dramatismo. Obviamente no es de mi generación... No me gusta, es un estilo de música que yo aborrezco", afirmó el vocero.

Y agregó: "Pero entiendo que tiene millones de fanáticos, entiendo que es una artista de primera línea y que pueda tener sus propias opiniones".

"Me parece que todo el debate que se arma detrás de algunas cuestiones me parece que están buenas debatirlas. Si en algún momento recibiste fondos públicos no está mal que lo muestres", siguió Adorni.

"Y también si tenes alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo. Y nadie se tiene que sentir ofendido por eso", sostuvo.

Por último, expresó: "En definitiva si haces las cosas bien... Si te molestas tendrás tus razones. Pero bueno, que cada uno sea libre y que haga lo que quiera. Imagínate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito. Como a ella no le debe preocupar en lo más mínimo lo que hago yo, mis preferencias o mi vida".