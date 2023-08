El emotivo video de la primera vez que Mirtha Legrand fue a votar en 1951

En el video en se puede ver a la conductora emitiendo su voto a los 24 años. También aparecen Zully Moreno, Lola Membrives, Fanny Navarro, Tita Merello y Luis Sandrini.

“Otras figuras populares descubren nuestras cámaras, como Mirtha Legrand”, dice el locutor en el video. Ese año había ganado la fórmula encabezada por Juan Domingo Perón.

En tanto, Mirtha Legrand este domingo por la tarde fue a votar acompañada de su colaboradora Elvira y remarcó: "Vengan a votar".

La inquietante versión que comentó Mirtha Legrand sobre cómo se fue Jey Mammon de los Martín Fierro

Claramente el tema del que todo el mundo habló antes, durante y después de la entrega de los premios Martín 2023, fue la presencia de Jey Mammon y la reacción de sus ex compañeros al verlo después de todo lo que sucedió a partir de la denuncia de Lucas Benvenuto. Y anoche, sin querer, Mirtha Legrand lanzó a rodar una versión con una ingenua pregunta.

Entrevistada telefónicamente en Polémica en el bar (América TV), el histórico ciclo que fue también homenajeado, Chiquita hablaba de la estatuilla ganada el fin de semana, con la que suma 26 gauchos en su haber, cuando de repente Luis Ventura le pidió su mirada sobre la polémica asistencia de Mammon a la ceremonia.

Polemica en el bar comunicación telefónica con Mirtha Legrand - Jey Mammon no hizo bien en ir a los MArtín Fierr o- captura.jpg

Fue allí cuando Mirtha Legrand, quien se caracteriza por su honestidad a la hora de opina, no dudó en afirmar que "No hizo bien en ir. No, no no..." e inmediatamente preguntó con la mayor de las inocencias: "Además se llevó un disgusto, ¿no? Sus compañeros se fueron de la mesa. O se dijo eso... se corrieron varias versiones".

Pero rápidamente intervino el presidente de APTRA para aclarar que no fue así. "No se fue llorando, tampoco bailando. Se fue como llegó. Él sabía que iba a ser así", aseguró entonces Luis Ventura.