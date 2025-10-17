El enojo de Evangelina Anderson por la dura denuncia que involucra a su papá y Martín Demichelis

La abogada Florencia Arietto, que patrocina a uno de los damnificados, explicó sobre el caso: "La gente pagó como corresponde el inmueble y nunca los entregaron, desaparecieron. Esta persona me viene a ver con los boletos de compra y venta de la operación. Y nosotros observamos que la empresa constructora tiene entre sus socios a Martín Demichelis. Y el terreno donde se debería haber construido es del suegro de Martín Demichelis, el papá de Evangelina. Mi cliente tiene ocho departamentos comprados y hay otra persona que le hizo la quiebra a la empresa, que nunca entregó los departamentos, que tiene ocho más. Desde el 2021 deberían haberlos entregado y nunca avanzó".

La furia de Evangelina Anderson al hablar del caso en LAM

Evangelina Anderson accedió a una entrevista con el ciclo que conduce Ángel de Brito y se mostró sorprendida cuando Santiago Riva Roy le consultó por esta acusación contra su ex Martín Demichelis y que también involucra a su papá.

"Están investigando a tu ex, tu papá y tu hermana con una presunta estafa de propiedades", le explicó el cronista. Y la modelo comentó sorprendida: “Ni idea. Mentiras, pavadas no. No tengo idea. Ahora todos empiezan a colgarse, es así, pero bueno”.

En ese sentido, Anderson negó que su ex y su padre tengan que ver con ese tema e incluso remarcó que ella y Demichelis perdieron mucho dinero ya que esta empresa presentó la quiebra y no recuperaron la inversión.

“No voy a hablar porque no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Tienen que tener cuidado con las cosas que dicen. La gente tiene que tener mucho cuidado cuando meten personas y no pueden ensuciar así a la gente. Periodistas que dicen algo y después no tienen pruebas, como me pasa a mí, y gente cualquiera que para tener dos minutos de fama salen a ensuciar a las personas”, comentó indignada.

Y agregó: "Como dice More Rial: que lo demuestre. Es imposible. No te puedo decir nada porque no vi nada, no sé cuál es el invento".

"Que no se metan con mi papá ni con nadie de mi familia porque mi papá es un hombre serio y tiene una inmboliria hace más de 50 años y que vengan a hablar así. Después si hablan y no lo comprueban puede haber problemas", señaló furiosa la modelo.

"Todos fuimos estafados por una suma muy importante de dinero la constructora hace muchos años, ellos presentaron quiebra. Presentaron la quiebra y nunca nos devolvieron el dinero, que era mucho, el trabajo de muchos años. Mi papá no tiene nada que ver, es dinero de Martín y mío", argumentó Evangelina.

Y cerró: "Ensuciar así a gente seria, no. Yo me estoy separando de Martín pero no pueden decir una cosa así. Todos se cuelgan de la gente del momento".