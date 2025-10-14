El desopilante papelón de Evangelina Anderson en su debut junto a Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Así, después de jugar el primer desafío tratando de picar una cebolla en perfectos e idénticos cubos que ganó María Eugenia Tobal, a Evangelina le tocó hacer como primer plato justamente carne en dupla con Marixa Balli. Más exactamente, unos escalopes a la marsala

"¿Cómo se llama el plato?", consultó Martitegui frente al plato de la rubia y la morocha, frente a lo cual, con un hilo de voz, Evangelina respondió "escalopes borrachos con papas noisettes". "¿Y el plato original que tenían que hacer cómo se llamaba?", repreguntó entonces el estricto jurado mientras inspeccionaba la cocción de las papas.

Escalopes a la marsala con papas noisette de Marixa Balli y Evangelina Anderson - captura MasterChef Celebrity

Fue allí cuando la modelo intentó salir del paso airosa, cual si estuviera en un examen oral en la escuela secundaria, diciendo "escalopes a la marcela" sin imaginar que comenzaba a hundirse, o al menos que se convertiría en el hazmerreír de Damián Betular y el resto de los examinadores, quien a pura ironía soltó un "beso, te mando un beso" mientras Martitegui preguntaba tentado "cómo es el escalope a la marcela".

Al darse cuenta del tremendo error, Anderson no pudo más que taparse la cara de vergüenza en medio de risas nerviosas, al tiempo que el jurado la chicaneaba queriendo saber si Marcela era su tía. "El vino dulce ese que le tenía que poner", explicó entonces la participante todavía sonrojada por su papelón.

Y si bien la crítica a la preparación fue rigurosa, tanto a la carne por falta de salsa como a las papas por la cocción y el desigual tamaño entre ellas, la realidad es que hubo otros planos mucho menos logrados, con lo cual a pesar de su inesperada confesión sumado a su tremendo papelón Evangelina Anderson junto a Marixa Balli lograron sortear el primer desafío y subir al balcón por lo que insólitamente ya se aseguraron una semana más en carrera.

Evangelina Anderson y Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Cuánto midió el programa debut de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara

Este lunes 13 de octubre de 2025, a las 22 horas, Telefe presentó oficialmente la nueva temporada de MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica más esperada de la televisión argentina. Con la conducción de Wanda Nara y el prestigioso jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el reality regresó con todo su despliegue de entretenimiento, emoción y rivalidades en la cocina.

El estreno se dio inmediatamente después de la final de La Voz Argentina, emitida a las 21:30, que alcanzó picos de 17.4 puntos de rating. Apenas comenzó MasterChef Celebrity, a las 22:15, el ciclo marcó un sólido piso de 17.5 puntos, según los datos de Kantar Ibope Media.

Cinco minutos más tarde, mientras los nuevos concursantes hacían su ingreso al estudio, el programa se mantenía con 16.3 puntos de rating, dejando muy atrás a Buenas Noches Familia en El Trece, que obtenía 5.5 puntos.

A las 22:30, Wanda Nara continuaba liderando cómodamente la franja con 17.6 puntos, mientras que el ciclo de El Trece bajaba a 4.6 puntos. Ya a las 22:50, MasterChef Celebrity tocó uno de sus picos más altos de la noche con 18.1 puntos, mientras que Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, se quedaba con 4.3.

MasterChef Celebrity

Casi sobre las 23 horas, el reality de cocina alcanzó otro máximo con 18.5 puntos, consolidándose como el programa más visto del día. En tanto, Pergolini se mantenía estable con 4.5 puntos.

Hacia las 23:12, el ciclo de Telefe promediaba 16.3 puntos y, algunos minutos más tarde, a las 23:18, descendía levemente a 15.7, aunque seguía dominando la franja horaria frente a los 4.1 puntos del programa de El Trece. Ya sobre el cierre, a las 23:43, MasterChef Celebrity marcaba 13.8 puntos, contra 4.4 de su competidor directo.

Esta cuarta edición reúne a un elenco de figuras tan variado como explosivo: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.