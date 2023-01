El enojo de Flavio Mendoza tras ser denunciado por una polémica foto con su hijo

Embed

El hecho escaló a tal grado que, algunos usuarios denunciaron el perfil de Instagram de Flavio. Ante los reportes recibidos, le dieron de baja la cuenta al creador de Stravaganza.

image.png

Este miércoles, en una nota con Intrusos, el coreógrafo se mostró indignado por lo que sucedió. "Al principio no le di importancia al tema, pero después me dice que lo estaba publicando alguien de Estados Unidos, y otra persona de Brasil, y ahí me llamó la atención", explicó.

"¡Acá hay homofobia! Fernando Burlando, que es mi abogado, se va a a encargar de iniciar acciones legales", agregó.

Por último, Flavio indicó cómo fue que surgió todo. "La foto es una captura de un video del cierre del show que dimos en Pinamar, donde Dio canta: 'vamos vamos argentina, vamos vamos a ganar'. Hicieron esa captura para sacarla de contexto", sostuvo.

flavio-mendoza.jpg

Flavio Mendoza sorprendió a todos con un importante anuncio

Según contaron este lunes en Intrusos (América TV), Flavio Mendoza se separó de su joven novio, Waldo Gómez, luego de poco más de un año de relación.

"Hablé con Flavio, me confirmó que se separó de Waldo, pero me dice 'por ahora'", comenzó diciendo el periodista Guido Záffora en el ciclo de Flor de la V.

Embed

El creador de Stravaganza no descarta la posibilidad de intentar una reconciliación. "Le consulté qué significaba ese 'por ahora', si hay chances de una reconciliación, y me dijo: 'no lo sé, pero hay buena relación", añadió el panelista.

El ex novio de Flavio tiene 23 años y es entrerriano. El coreógrafo contó que se conocieron por medio de las redes sociales y el flechazo fue inmediato. “Es la persona más sana y dulce”, dijo el artista cuando confirmó el romance.