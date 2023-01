Flavio Mendoza aclaró el motivo por el cual se retiró del espectáculo de Nito Artaza

flavio mendoza nito artaza.jpg

"No sabemos qué pasó. En un momento en el escenario, Nito me mira y me dice: '¿se fue?'. Nos dolió su actitud", dijo la figura de Argentina, la revista, a este portal.

PrimiciasYa se comunicó con Flavio Mendoza, quien aclaró que tuvo que retirarse porque estaba con su hijo Dionisio.

"Fuimos a ver Dinosaurios, una aventura jurásica antes, después a la playa y, a la noche, a la obra de Nito. Dio no daba más, estaba muy cansado", detalló el coreógrafo.

Por último, Flavio mencionó que necesitó retirarse antes para llevar al pequeño a descansar. "Se puso a llorar, estaba fastidioso, así que nos tuvimos que ir. Mi hijo es mi prioridad siempre", cerró.

Flavio Mendoza encendió la polémica con Nito Artaza

Antes de ir a la obra de Nito Artaza, Flavio Mendoza lanzó un tiro por elevación para los integrantes de Argentina, la revista.

El creador de Stravaganza estuvo en el espectáculo Cocodrilo en La Feliz y destacó el espectáculo de Omar Suárez.

"Es un placer estar acá. Una revista que nunca murió. Estos son unos capos, haciendo la mejor revista de la argentina", sostuvo el coreógrafo.

Por esa razón, su repentina partida en la función de la obra de Nito Artaza llamó poderosamente la atención.