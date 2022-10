El enojo de Nicole Neumann con su novio, Manu Urcera, tras descubrir una reserva que hizo en un hotel

Pero, al llegar al hotel Nicole le mostró su enojo y le pidió explicaciones al ver que en la habitación habían reservado las camas estaban separadas.

"Las pedí así a propósito, para poder levantarme a la mañana temprano e irme a entrenar", aclaró el piloto.

Entonces, entre risas, Nicole le aclaró que estaba “prohibido ” pasarse a la noche de cama para poder estar juntitos descansando.

Nicole Neumann reveló cuánto quisieron pagar por comprarla durante un viaje

Nicole Neumann contó en Los 8 escalones del millón, El Trece, una terrible experciencia que vivió cuando era joven y se encontraba en Marruecos haciendo una publicidad.

La modelo reveló que un hombre se le acercó a su madre y le ofreció camellos, un bien muy preciado de esa cultura, para comprarla. La madre de Nicole se negó a hacer el intercambio.

Todo arrancó cuando Guido Kaczka le preguntó a un participante cuál era un importante centro turístico de Marruecos, y le dio a elegir entre Luxor y Marrakesh.

El joven eligió correctamente Marrakes entonces, Nicole recordó: “¿Sabés que, en Marrakech, que tuve la suerte de estar trabajando hace muchos años en una campaña de bikinis y trajes de baño, me querían comprar con camellos?”.

“Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole y Carmen Barbieri preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, acotó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, respondió Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman y la rubia terminó: “Sí, si era plata, me dejaba seguro”.