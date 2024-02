El enojo de Pepe Cibrián ante la versión de casamiento con su nueva pareja: "Este hombre fue atrevido"

Al tiempo que agregó visiblemente molesto, en referencia a la gente de registro civil: "Me parece que este hombre quien difundió esas fotos fue un poco atrevido". Y confió que si bien la idea de ellos es hacerlo, dejó en claro que no fueron a casarse el otro día.

Compartiendo una tarde en Sitges.jpg

Claro que Cibrián, reconociendo que desde siempre apuesta al amor, remarcó que "por el momento sólo fue un acto burocrático. Está mal informado por este señor", una vez más refiriéndose a quien difundió las imágenes.

"No es algo que hayamos decidido todavía. Simplemente es algo que se firmó para pedir datos y cosas que te piden, por si algún día queremos casarnos", hizo hincapié y reveló que Ezequiel "ahora se va a ir de viaje".

En tanto, con su habitual verborragia, Pepe Cibrián concluyó la charla este portal admitiendo no saber qué puede suceder el día de mañana, dejando siempre la puerta abierta para dar el sí: "Puede ser que de golpe me el ataque y me case en tres días... qué se yo. Porque así es la vida".

Pepe Cibrián

La firme decisión de Pepe Cibrián tras confirmar que está nuevamente en pareja

Tras haberse separado de Nahuel Lodi, en una nota con Socios del espectáculo, el actor y director teatral Pepe Cibrián Campoy revelaba en noviembre pasaba que está nuevamente en pareja y muy feliz.

"¿Cómo estás actualmente, estas solo o acompañado?”, le consultó el cronista del programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Sí, estoy muy bien acompañado. Me siento muy feliz, apuesto a eso, a la vida, que es un compartir permanentemente”, afirmó.

“A mí no me gusta no compartir, desde lo cotidiano a proyectos, aunque de pronto la otra persona no tenga que ver conmigo, sea ingeniero o lo que fuese”, remarcó.

Embed

Pepe destacó que se siente en un momento muy especial. "Compartir la vida, las ilusiones, discusiones, diferencias, pero todo tiene que unirse en un común denominador que es las ganas de estar al lado de esa persona”, agregó.

Por último, el actor y director indicó que su nuevo novio no quiere tener ninguna exposición mediática. “A mi pareja no es una persona que le interesen los medios y lo respeto. Al contrario. Está muy bien mantenerlo en la intimidad", cerró.