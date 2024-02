El enorme desconcierto de Rosina tras un grito del exterior en la casa de Gran Hermano

Embed

Casualmente, Rosina estaba en el jardín junto a Joel. Bautista, Nicolás y Furia, que conversaban cerca de la pileta, reaccionaron con alegría ante la información.

La uruguaya no lograba comprender el sentido del mensaje. A los pocos minutos, se puso feliz por la certeza de saber lo que Lucía siente por ella. "¡Luchi me ama chicos! ¡Luchi me ama!", exclamó, campante.

Días atrás, la salteña estuvo en A la Barbarossa y confesó que se enamoró de su compañera, pero no llegó a decírselo. "Le quería decir: 'estoy hasta las manos con vos'", reveló en el ciclo matutino.

Lucía rompió el llanto tras confesar por primera vez su amor por Rosina de Gran Hermano

Hace unos días, Santiago del Moro anunció los participantes elegidos por el público para reingresar a la casa de Gran Hermano. Cata, Joel y Isabel fueron los más votados y volvieron al juego.

Lucía, la última eliminada de la competencia, también tenía chances de regresar, no contó con el apoyo necesario para tener la oportunidad de entrar por segunda vez al reality de Telefe.

El lunes pasado la salteña estuvo en A la Barbarossa y se mostró muy movilizada porque tenía la ilusión de reingresar a Gran Hermano para reencontrarse con Rosina, con quien construyó un vínculo muy especial.

"No pasa nada si no entraba, pero llegué al hotel, vi que ella estaba esperándome y me dio mucha bronca. Estoy triste. Sé que la voy a pasar bien, pero estoy triste, la extraño mucho", expresó.

"Es real lo que me pasa. Los primeros programas no quería admitir algo que me pasaba, pero me salió del corazón. Es amor literal. Y me cuesta... la quiero mucho", agregó.

La salteña recordó cómo fue que descubrió que sentía algo profundo por la uruguaya. "Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Hoy no sé con quién hablar. La necesito", destacó.

La ex GH reveló que le quedó pendiente una charla íntima con Rosina. "Cuando estaba nominada le dije: 'Si me quedo, te digo algo'. Le quería decir: 'Estoy hasta las manos'", cerró.