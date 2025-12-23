Quién es la misteriosa e incondicional pareja de Gabriela Sabatini

La mujer no posee redes sociales y tampoco se muestra en imágenes en la virtualidad con Sabatini, reservando así la intimidad de las dos como desde el primer día.

Esa discreción desde el comienzo de la relación ayuda a entender por qué no aparecen juntas en actos públicos o fotografías compartidas.

En noviembre de 2024, Marixa Balli contó en LAM (América Tv) sorprendió al aire al contar al aire cuál es la conexión que tuvo con Luján Grisolia, la novia de Sabatini.

“Es divina la novia de ella, yo hice taekwondo con ella mucho tiempo y es un sol”, indicó Marixa sobre cómo conoció a la novia de la ex tenista practicando una arte marcial.

“A Gaby le costó mucho hacer públicas sus elecciones, la familia la tenía… Yo me acuerdo, le metieron de ‘novio’ a Ricky Martin, a Leo Montero y tengo un amigo mío también que era instructor, fue novio de ella. No debe haber sido fácil, es de nuestra generación que era más difícil”, observó Yanina Latorre.

gabriela sabatini pareja lujan grisolia

La incómoda reacción de Gabriela Sabatini ante la pregunta del embarazo de Oriana Sabatini

Un periodista del programa Infama (América TV) encontró a Gabriela Sabatini mientras practicaba ciclismo por las calles de Palermo y se dio una particular situación cuando se le consultó sobre el inminente nacimiento del primer hijo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La ex tenista se mostró como siempre amable y con buena predisposición ante las consultas del periodista hasta que llegó el momento del tema de la maternidad de su sobrina.

“¿Sos fanática de esto, no?”, le consultó el cronista por la práctica del ciclismo. “Es lo más lindo que hay”, respondió con una sonrisa Gabriela Sabatini.

Luego, tras una mención a su emprendimiento de perfumes, llegó la pregunta inevitable: “¿Vas a ser tía?”. Y ante esa consulta, la ex tenista optó por el silencio absoluto y cerró la charla con una frase breve: “Te dejo, te dejo, dale. Nos vemos, hasta luego” y siguió su camino.

Cabe recordar que la relación de Gabriela Sabatini con el resto de la familia es de distancia y todo quedó al descubierto tras la ausencia de la ex tenista al casamiento de Oriana y Dybala.

"Hay que aceptar. Duele pero bueno... Yo creo que el tiempo lo cura todo y hay que respetar los tiempos de cada uno. Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar, me cuesta mucho. Hay cosas que uno no comparte y hay que aceptar, qué va a ser", reconocía con pesar Ova Sabatini sobre la distancia con su hermana.