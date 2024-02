El escandaloso cruce entre Yanina Latorre y Diego Brancatelli: "Te manda saludos la hermana de..."

horacio cabak diego brancatelli cruce.jpg

Al ver esto, Diego Brancatelli salió con los tapones de punta contra el conductor con un comentario al límite: "Y... tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho, no te atragantes".

Ahí, fue el turno de Yanina Latorre, quien decidió meterse en el duelo en la red social y apuntó directamente contra Brancatelli: "Jajajajajaja vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos", lanzó la panelista de LAM, América Tv.

yanina latorre diego brancatelli cruce.jpg

"¡Ay, Yanina! Posta, me hacés reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos (tiene). Un beso a Puntita (por Diego Latorre)", le contestó picante Brancatelli, metiéndose con su pareja.

Y la angelita no aflojó: "Me gusta q vivas del chisme en Tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia?". Y luego, Yanina fue por más, dejando picando una supuesta infidelidad del periodista a su esposa, Cecilia Insinga.

"¿No te da vergüenza? Estoy harta de mantener nabos como vos! Eso si es grave. Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci… Besos a tu mujer", finalizó categórica Yanina Latorre.

yanina latorre diego brancatelli cruce 1.jpg

Yanina Latorre explicó por qué acusó de ladrona a la hermana de Furia de Gran Hermano

Hace unos días, en LAM, Yanina Latorre cruzó a Coy, la hermana de Furia de Gran Hermano, que dijo que prefería no dar notas al programa de Ángel de Brito si estaba la mujer de Diego Latorre.

El motivo que generó el enojo de parte de la hermana de la participante del reality de Telefe fueron dichos de la angelita. La rubia aseguró que en la producción del juego le dijeron que Furia "no pasó el psicotécnico".

"Estoy totalmente agradecida pero frente a los sucios dichos de la señora Latorre, no. Cuando ustedes trabajen con empleados serios, que no quieren ensuciar la imagen de las personas que no conocen pueden hacer las notas que quieran", fue la respuesta de Coy ante la invitación a LAM.

La respuesta de Yanina fue inmediata. "Le vamos a contestar. No hablé de vos reina, hablé de una persona que está en Gran Hermano exponiéndose las 24 horas del día, no sé cuántos meses, para que la gente hable de ella porque quiere ser famosa y ganar un premio”.

Por último, la angelita acusó a Coy de quedarse con una suma de dinero que los participantes que están en la casa reciben con el correr de los días en el juego.

“Lo de sucio debés ser vos, porque aparteme contaron que la venís afanando de lo lindo a tu hermana y que cuando estaba en placa y hacen la unificación te estás quedando con la guita. Cuando tu hermana salga de la casa te la va a reclamar”, sentenció.