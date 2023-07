More Rial hizo una grave denuncia que involucra a Jorge: "Me hacen cosas"

More Rial captura vivo.jpg

En un video difundido por LAM desde Twitter, la hija de Jorge Rial se refirió a las advertencias que recibe de su parte: “No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas... Me calló la boca, pero... Así miren”, lanzó contundente More haciendo la señal de silencio con su mano.

"Fuera de lugar es si no fuese verdad. Todo lo que conté fue verdad y hay muchas cosas más que me callé para no ensuciar" agregó More, al tiempo que afirmó: "No, a mi no me paga nadie, no se hagan drama", les respondió a sus seguidores mediante un vivo de TikTok.

More Rial envuelta en un nuevo escándalo: se filtraron todas sus deudas

Cuando parecía que More Rial había optado por alejarse de los escándalos, luego de su raid mediático ventilando su enfrentamiento con su padre o la filtración de su presunto romance con un preso, la hija de Jorge Rial vuelve a estar en el centro de la polémica, nada menos que por un tema de dinero.

Desde LAM (América TV), Ángel de Brito y sus angelitas dieron a conocer a través de un completo informe las varias deudas que persiguen a la mediática. Además del alquiler en dólares de un departamento en CABA con destrozos incluidos, Morena tiene multas por exceso de velocidad, circular sin patente y sin luces de los últimos tres años en Córdoba, por una cifra que asciende a $448.077.

Pero tal parece que las deudas de More no terminan allí, dado que también le debe $67 mil pesos a entidades bancarias, revelaron. “Lo que es más grave es que su situación está catalogada como ‘irrecuperable’ por la cantidad de tiempo que pasó”, aseguró el minucioso informe del programa de Ángel de Brito.

Así las cosas, todo esto se suma a los $800.000 que More Rial dejó sin pagar en un hotel cordobés, lo que decantó en el quiebre con su padre al no reconocer la deuda y exigirle que se haga cargo ella de semejante gasto.