El esperanzador mensaje que envió L-Gante desde la cárcel en días clave para su causa

“Yo creo que no hay mal que por bien venga. Y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme. Estoy al día enfocado en lo que viene, no en lo qué pasó”, agregó.

L-Gante desde la cárcel 29/08

A su vez, hizo un importante anuncio para sus fanáticos y adelantó que tiene un álbum listo para el momento en que se termine su detención. "Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios…Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir y siento que no perdí ni tiempo", profundizó.

“Solo quería que sepan que me siento muy bien! Que otra noche es otro día y otra rima otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción Yo ando ganando de Pablito Lescano, los ñeris me la cantan”, contó y finalizó: “Pero sobre todo, estoy ready para salir mejor nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”.

Aseguran que L-Gante podría quedar en libertad los próximos días: el motivo

L-Gante continúa preso desde el 6 de junio en la DDI de Quilmes por privación a la libertad y amenazas. Sin embargo, luego de casi tres meses, se conocieron nuevos detalles por lo cuales el cantante podría quedar en libertad los próximos días.

Hasta el momento, el cantante sólo abandonó la Delegación Departamental para emitir su voto el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO).

A casi dos semanas de este suceso, fue Estefi Berardi quién dio a conocer nueva información en Mañanísima (Ciudad Magazine) y aseguró: “Podrían liberar a L-Gante, acaba de salir una resolución y podría ser la semana que viene. Lo voy a explicar con mis palabras para que se entienda del otro lado".

"El estaba en prisión preventiva firme, y Diego Storto pidió que eso se revise para que hagan a lugar y que pueda salir hasta el juicio oral”, explicó.

“Lo que dice el abogado es que la denunciante se contradice y el juez dio lugar a esto que Diego pide porque se vio esa contradicción”, siguió cerró: "Entonces podrían liberarlo la semana que viene".