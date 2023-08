El estremecedor relato de la modelo que presenció una operación de Aníbal Lotocki

“Estábamos las modelos que desfilábamos en ese momento en Pinamar y le hizo el implante a una de las chicas, lo vi yo. Le dijo que iba a hacerse lo mismo que tenía Pamela Sosa. Yo me quedé mirando y me empecé a sentir mal porque me dio mucha impresión, pero no me podía ir porque ya no podía pasar", relató en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).