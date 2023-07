El polémico cirujano Aníbal Lotocki fue inhabilitado: los detalles de la decisión judicial

Embed

"Se impone a Rubén Aníbal Lotocki la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar", agregó Guido Zaffora mientras compartían al aire el fallo de la Justicia.

En el ciclo de Flor de la V explicaron que la decisión fue tomada por una solicitud de Pamela Sosa, ex pareja y paciente del polémico cirujano.

"Esto fue por el pedido de Pamela Sosa. Ella pidió nuevamente que se inhabilitado. Lo pidió nuevamente porque ya se había solicitado antes y la Justicia no le había dado lugar a esa petición. Ahora, la Justicia resolvió a favor de las víctimas. No puede ejercer hasta que la condena quede firme", sostuvo Maite Peñoñori.

Hace unas semanas, en Telenoche, Pamela Sosa tuvo una confrontación de Lotocki, que también estaba invitado a ese noticiero. "Me gustaría preguntarle por qué en los estudios sale que yo tengo silicona líquida en las piernas. No es lo que él me había dicho. Y la única intervención que yo tuve en mi vida fue con él cuando era mi pareja", le dijo la ex vedette al cirujano, quien evitó contestarle.

Escándalo con Aníbal Lotocki: fue al circo y los espectadores lo increparon por la salud de Silvina Luna

Mientras Silvina Luna lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, Aníbal Lotocki, a quien ella denunció por mala praxis y que se encuentra condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves”, fue esta tarde al tradicional Circo Rodas junto a su familia.

Y, como no podía ser de otra manera, se vivió un momento de tensión cuando un grupo de personas increpó al polémico esteticista preguntándole sobre las denuncias que pesan en su contra y sobre el difícil estado de salud de la modelo.

“Silvina Luna se está muriendo ¿qué tenés para decir?”, se le escucha preguntar a la persona que filmó el difícil momento. “Lo lamento mucho, por supuesto”, contestó fríamente Lotocki.

Luego, se le preguntó sobre Gabriela Trenchi, una de las denunciantes, que dijo que por culpa suya tiene complicaciones de salud. “Sí, pero es mentira. No es por mi culpa. Eso está en la condena, que se desvinculó la enfermedad de Gabriela Trenchi”.

Y el médico comentó: “Estamos muy preocupados. No es culpa mía lo de Silvina Luna, creo que no entendiste lo de la condena”.

Por último, sobre si se hace cargo de lo que le pasó a sus pacientes después de haber sido operados por él, sostuvo: “No, lo que pasa es que ustedes tendrían que haber estado en el juicio, haber leído la condena, y ahí se hubiesen enterado que lo que tiene Silvina Luna no tiene nada que ver conmigo”.