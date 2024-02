El ex de Pepe Cibrián, Nahuel Lodi, habló sobre el casamiento del actor y contó cómo es el vínculo actual

“Tiene una empresa en Monterrey, México, una agencia de viajes, una vida muy organizada y sin embargo se vino con todo. No es que lo dejó, lo hace desde acá, a distancia con sus empleados. En cinco días dijimos 'nos casamos'. Yo llamé y organicé todo”, detalló Pepe.

Y ahora, en diálogo con PrimiciasYa, su ex, Nahuel Lodi, opinó sobre el nuevo casamiento y reveló cómo es la relación actual que mantiene con Pepe pese al escándalo desatado en su momento.

Pepe Cibrian y Ezequiel Frezzoti.jpg

La palabra de Nahuel Lodi, ex de Pepe Cibrián

"Me enteré hace unos días del casamiento de Pepito y la verdad es que me alegró mucho. Lo conozco y él es así, de apostar al amor. Me parece genial que haya conocido a alguien y esté feliz. Lo vi hace unos días y estaba contento con su pareja, y hoy en día no hay nada más lindo que estar bien y disfrutar", comenzó diciendo Nahuel, quien también comenzó una relación amorosa hace poco tiempo.

Luego destacó: "Si él está feliz y decidió casarse yo lo aplaudo y lo felicito. Hay tiempo de volver atrás en el caso que lo necesite, pero creo que es súper importante que haya gente que apueste al amor sin miedo a lo que puede llegar a pasar. Yo desde mi lugar le deso lo mejor del mundo y con el hombre que está hoy sea feliz y lo cuide".

Por último, aclaró que hoy mantiene una muy buena relación con Pepe: "Nuestra separación no fue por nada mediático, no fue ni por lo del beso, eso ya había pasado hace montón de tiempo. Nosotros volvimos y estuvimos muy bien. Después por cosas de la vida decidimos separarnos y terminamos de la mejor manera. Hemos compartido cenas y hablamos cada tanto, tenemos un muy buen trato. Nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Por suerte quedamos muy bien".