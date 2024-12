El explosivo enojo de Roberto García Moritán con Mirtha Legrand: "Amenazó"

Siguiendo con la historia, Ángel contó: “Se empezó a picar la mesa a medida que Mirtha iba preguntando. Él se puso un poco reticente con algunas preguntas. Mirtha le insistía todo el tiempo con que le había sido infiel a Pampita, él esquivaba, hablaba pero hasta ahí”.

“Este no es reportaje que yo esperaba de vos", "Yo no esperaba esto, me estás tratando mal", y "Mirtha bajá dos cambios", fueron algunas de las frases que tuvo Moritán en la mesa y que el periodista replicó.

Por otro lado, reveló que el invitado demostró intenciones de abandonar la mesa aunque finalmente no sucedió. "Amenazó. Me quiero ir, dijo. Pero no se fue", precisó Ángel.

Roberto García Moritán reconoció en qué lo afectó la separación de Pampita: "Enormes mentiras"

Pampita y Roberto García Moritán se separaron a mediados de septiembre en medio de un gran escándalo y hoy a tres meses de aquel final de matrimonio la modelo ya inició una nueva relación con Martín Pepa.

En charla con Intrusos, América TV, Moritán contó cómo vivió estos turbulentos últimos meses y reconoció cómo le afectó la separación de la madre de su hija Ana.

"Fue un año intenso de mucho aprendizaje y crecimiento que con el tiempo voy a capitalizar mucho. Esto te hace madurar, crecer, convertirte en mejor persona. Con optimismo a lo que se viene en el resto de mi vida", precisó el empresario.

Y explicó cómo lo afectó su separación de la modelo: "Me sorprendió el nivel de intensidad de los medios, la mala leche, la mentira y por supuesto eso afectó mi matrimonio, vínculos con amigos y mi trabajo que amaba".

"Estoy preparándome para una nueva vida y nuevos amigos", reconoció sobre su presente y lo que viene en su vida.

Y detalló sobre los rumores de infidelidad de él que circularon como detonante de la separación: "Se dijeron todo tipo de mentiras y exageraciones, de pequeñas verdades se construyeron enormes mentiras con mucha mala leche. Estoy convencido que fue una operación con ganas de lastimarme y desprestigiarme, son las reglas del juego".

En cuanto a su vínculo con Pampita, Roberto García Moritán comentó: "Para nosotros lo único importante son los chicos y el amor por nuestra familia. Si hablo de ella es recordando lo maravillosa persona que es. El tiempo termina siendo el que revela la verdad".