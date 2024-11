Cómo fue el reencuentro entre Pampita y Roberto García Moritán en un acto público

En algunas imágenes que la expareja subió a sus respectivas redes sociales, demostraron que mantienen un pacífico vínculo por el bien de Ana.

Ambos subieron algunas fotos junto a la pequeña Ana y se les vio muy orgullosos mientras brillaba en un escenario, al ritmo de los pasos de una coreografía junto a sus compañeritos y su maestra.

En redes sociales, los internautas aplaudieron esta muestra de buena voluntad por parte de la expareja. De hecho, algunos recordaron las declaraciones que Pampita dio en su reciente entrevista con Susana Giménez, donde aseguró que con el exministro porteño siempre iban a ser familia y por tal motivo, se los vería juntos en situaciones de índole familiar.

Pampita y Moritán

La frase más letal de Pampita después que Moritán confesara que la sigue amando

La separación de Pampita y Roberto García Moritán fue un verdadero escándalo y la modelo luego de atravesar el dolor dio vuelta rápido la página y comenzó a conocer a Martín Pepa.

Lo cierto es que en una nota con el programa LAM, América Tv, el padre de Ana confesó que aún sigue amando a Pampita. “Yo la amo, no sé si enamorado es la palabra, pero amo a Caro, amo a la familia. Hay días que estoy triste, no lo voy a negar, tengo día que estoy bien y tengo otros que estoy mal”, se sinceró.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito hablaron también con Pampita, quien se hizo presente en un evento, y le preguntaron por estas palabras de su ex, de las cuales no estaba al tanto.

"Le hicimos una nota a Roberto y dijo que él todavía te ama", le avisó el conductor. A lo que la modelo comentó: “No sé nada, no vi, estuve trabajando".

Y dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de una reconciliación: “Esto está destruido para siempre y no hay manera de pegar esos pedazos. Lo tengo muy claro desde el día 20 (de septiembre) que eso iba a ser así".

"Me agarra en un momento de mi vida personal que hay cosas que estoy muy segura que no quiero para mí. Tal vez antes hubiese reaccionado distinto. En este momento hay cosas que no quiero”, fundamentó la modelo con firmeza.

Y sobre las razones que derivaron en la conflictiva separación, Pampita explicó: "Tampoco quiero ahondar mucho. La política ni el dinero no tienen nada que ver. Vamos a ser familia siempre con respeto, amor y con cariño”.