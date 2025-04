El férreo plan que le planteó Lucía Patrone a Luz y Tato en Gran Hermano 2024: "Patota"

"Amiga, ya lo decidí. Vamos a empezar a hacer chistes también", dijo Luchi en una reunión que se dio en el jardín de la casa. "¿Vos decís?", se sorprendió Tato.

"Lo que pensé es no hacer lo mismo (que ellos) sino que tiene que depender de la gravedad de las cosas. Si nos pinta, sino no", continuó Luchi.

"Yo ya no sé cómo actuar. Siento que así nos ponemos en el mismo nivel de bolud...", intervino Luz. Y Lucía amplió: "Lo que tenemos que hacer, siempre desde el respeto igual, nunca desmereciendo al otro, porque yo no soy así"

"Este es un juego de cabeza. Estas no juegan inteligente. Ellas accionan en base a lo que sienten en el momento y eso es peor", analizó la joven.

Y dejó en claro: "Yo no soy así en la vida, no me gusta ser así. Calladitos y reaccionar. Cuando nos vengan en patota, pararnos todos y en patota, ¿entendés?".

"Todos, se paraban tres", finalizó entre risas Tato dejando en claro que son ellos tres los que están unidos.

Lourdes y Chiara increparon enardecidas a Tato por la eliminación de Martina en Gran Hermano 2024: el video

Martina Pereyra fue eliminada de la casa de Gran Hermano 2024, Telefe, y todas las miradas y críticas cayeron rápidamente sobre Santiago Tato Algorta.

El joven tuvo la oportunidad de sacarla de la placa como líder de la semana y no lo hizo por "cuestiones estratégicas", algo que las amigas de Martina no perdonan y ya se lo hicieron saber muy enojadas.

Apenas Martina Pereyra se retiró de la casa, Tato se abrazó con Lucía Patrone mientras Chiara Mancuso, Lourdes Ciccarone y Catalina Gorostidi comenzaron a increparlo con términos muy duros.

"Ahí tenés la jugada, re buena, andá sacando de a una así te quedas con Lucecita que le tenés tantas ganas, ridículo de mier..", "El gran estratega de esta edición, un aplauso. Sacó a la persona que más lo quería", "Bobo", "Sacame a mí si querés...", "Oscuridad", "¿Pensaste que no se iba a ir? Mirá cómo se fue, idiota", exclamaron en conjunto a los gritos desde el living.

Tato prefirió no responder, mirando fijo hacia adelante y fue contenido por Lucía Patrone y Luz Tito dentro de la habitación. Luego se acercaron Lourdes y Catalina y siguió la tensión entre las partes, quedando la convivencia totalmente rota.

Los próximos días serán seguramente muy difíciles para el participante que quedó muy expuesto tras la salida de Martina y su polémica decisión como líder.