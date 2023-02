El festejo de la Tora y Romina tras la eliminación de Alfa en Gran Hermano 2022: "Nos subestimó"

"Gracias a todos los compañeros, compañeras, amigos, familia, todo", dijo feliz Romina, haciendo gestos de un corazón a cámara junto a la Tora Lucila Villar, la otra participante en placa salvada.

"Se fue re caliente", acotó Nacho tras ver la felicidad de sus compañeras. Y ahí la Tora analizó: "No pensaba que se iba a ir. Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa. A nosotras nos subestimó".

"Todo el tiempo decía que se iba a quedar. Yo no digo que no hables pero tampoco adelante de tus compañeros. Loco, no subestimes así. No hay que subestimar a la gente porque la gente todo lo ve. Cuando empezas a subestimar a la gente porque te la creíste, la gente te sacó" añadió.

Luego, Romina agregó: "Yo cuando pasé me dijo: 'Uy tengo que armar la valija para después desarmarla de vuelta. Yo sabía que iba a quedar con Alfa'".

Alfa quedó eliminado en Gran Hermano 2022 y no pudo ir al estudio: el motivo

Enojado, Walter Alfa Santiago dejó la casa tras ser eliminado de Gran Hermano 2022 en un mano a mano con Romina Uhrig que dejó al público en vilo.

“Quién abandona la competencia hoy es...Alfa”, anunció Santiago del Moro. Sorprendido, el exvendedor de autos se levantó del sillón y se fue a buscar su valija sin saludar a sus compañeros, que abrazaban a Romina.

Mientras tanto, desde la calle se escuchaban fuegos artificiales y gritos. “Son los peronchos”, le dijo Walter a Camila mientras caminaba hacia la puerta.

El participante recibió el 52,83 % de los votos frente al 47,17 % de la ex diputada. Y pidió que no hicieran ningún cántico durante su salida.

Y luego, desde el estudio, Del Moro anuncio que Alfa no podía llegar para ser recibido por el público "por problemas de fuerza mayor".

Según pudo averiguar PrimiciasYa, en la calle se realizaba una manifestación en la puerta de la casa con algunos trabajadores del SATSAID, lo que impidió que el ex participante llegue al canal.

De esta manera se descarta que haya sido un grupo de fanáticos del programa quienes impidieron que Alfa se reencuentre con su gente.