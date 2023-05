El filoso dardo de Nicole Neumann contra Pampita tras el enfrentamiento con Mar Tarrés

Lo cierto es que ya se conoce el amor por los animales de la novia de Manu Urcera, por lo que no resulta novedad la defensa que hace de ellos desde hace décadas. Incluso se hizo vegetariana para ser consecuente con su pensamiento.

Pero lo que sí resulta llamativo, es que precisamente comparta ese mensaje justo durante las horas en que su eterna enemiga de las pasarelas se enfrentaba mediáticamente con Tarrés por un tema que tenía como eje central precisamete el cuidado de los animales.

Nicole Neuman posteo animales .jpg

Mar Tarrés sigue disparando contra Pampita y le respondió con todo: "No necesito la fama, cuando la probé..."

En las últimas horas estalló una guerra en las redes sociales que nadie esperaba: Carolina Pampita Ardohain disparó furiosa contra Mar Tarrés, luego de que la modelo plus size publique una conversación privada entre ambas, a modo de escrache. La charla que la influencer subió en las redes se puede ver que fue a través de un mensaje directo de Instagram, y en ella Tarrés le pide a la modelo si la puede ayudar con una firma.

"Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya", le pidió Mar. A lo que la respuesta de Pampita fue: "Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!". Y luego la influencer hizo pública esa conversación con la negativa de la modelo y conductora.

mar tarres pampita.jpg

Lo cierto es que tras la furia de Pampita con ella por publicar esa conversación, Mar Tarrés grabó un video con una dura respuesta a la conductora. "La amo a Pampita diciendo que quiero fama. Hace dos años atrás cuando estuve en el Bailando la exposición mediática me dio ataques de pánico, ansiedad, depresión, la pasé muy mal, con la salud mental no se jode", precisó la influencer.

Y destacó: "Decidí volverme a Córdoba, a una hora de la capital, en medio de la nada, con los perros y el campo, completamente aislada de la fama. No necesito la fama, cuando la probé no me gustó. Hay gente que la prueba y le gusta y gente que la prueba y le pasa lo que me pasó".

"No Pampita, no necesito fama, necesito difusión para tener un hospital público veterinario para los animales, no quiero fama", continuó Tarrés.

Y cerró: "No quiero salir en los medios, me afecta psicológicamente pero en parte sirve para que este proyecto sea más grande, el dinero que vamos a necesitar es muchísimo".