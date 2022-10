Mar Tarrés salió al cruce de los usuarios que la criticaron por vender vestidos a 100 mil pesos

“Son vestidos que los compramos en dólares, los importamos y todo esto tiene un costo”, añadió Tarrés por los elevados precios. “Es una línea nunca vista en Argentina. Yo entiendo que el común de la gente no la puede pagar y por eso mismo no está en todas las sucursales. Porque entendemos que no tenemos una gran clientela para ese producto”, señaló.

Mar Tarrés

El descargo de Mar Tarrés: “En mi marca no puedo hacer caridad"

Por otro lado, Mar Tarrés justificó: “Acá estamos laburando. ‘Mar’ es una empresa que le da trabajo a mucha gente y confunden que yo tengo una campaña inclusiva de talles grandes y que doy charlas gratuitas de activismo body positive, siendo que no vivo de eso, con que tengo que regalarle la ropa a la gente”.

“En mi marca no puedo hacer caridad ni puedo ser inclusiva con los precios porque tengo que pagar los impuestos, los sueldos, las cargas sociales. Nosotros somos una empresa, no hacemos caridad. Nuestro negocio es vender ropa, el que puede la compra y el que no me parece pésimo criticar y llevarlo a un nivel mediático porque hay muchas personas que viven de esto”, concluyó molesta Tarrés.