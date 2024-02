El filoso posteo anti San Valentín de Cecilia Milone tras terminar con Nito Artaza

Así las cosas, y mientras Artaza continúa la temporada teatral en Uruguay junto a la bailarina Belén Di Giorgio, ex amiga de Milone y sindicada como la tercera de la discordia, este miércoles Cecilia expuso sus sentimientos aprovechando el día de San Valentín.

"Ojalá, te enamores (maldición gitana) ¡Ojalá, ames! (Mi bendición pisciana). Así vestida de rosa, lo dejo por escrito: el día de los enamorados es el 14 de febrero pero yo hoy no brindo por ellos..." sentenció Milone. Y agregó en su picante mensaje, para muchos dirigido contra quien fue su marido durante los últimos siete años, decretando: "Brindo por los que aman, por los que son amados, por los que saben amar o esperan que los amen".

"Enamorarse se enamora cualquiera... ¡brindo por el amor! ¡Qué tanto!", cerró filosa Milone.

Demoledora respuesta de Cecilia Milone al hablar de las fotos de Nito Artaza y Belén Di Giorgio

El jueves pasado Cecilia Milone habló con Intrusos (América TV), luego su escandalosa su separación y en medio de los rumores de infidelidad de Nito Artaza con Belén Di Giorgio.

“¿Podés confirmar que estás separada?”, le preguntó el cronista y Milone respondió: “Yo no voy a hablar nunca más sin poesía. Me cansé de ser superficial. Me aburrí de que mi mamá me dijera que soy sensible”.

Acto seguido, el cronista le consultó: “¿Hoy estás sola?”. Ella, sin pelos en la lengua, lanzó: “¿A vos te parece que yo estoy sola con el amor que tengo en ese escenario? Basta de joder a la gente con que tenés que tener sexo si no, te deprimís”.

“Vos defendé tu alma y estate con gente que te quiera en el trabajo, en la familia, te vas de todo lo que te duela. Estamos todos solos así que sean felices y hagan lo que les llene el corazón”, remarcó la cantante.