El filoso posteo de Chechu Bonelli tras las declaraciones de Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich

“Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, fue su pensamiento puesto por escrito que en pocos minutos desató la reacción de sus casi 600 mil seguidores, quienes no dudaron en apoyarla y dejarle mensajes de aliento.

“Nunca te olvides que disfrutan de verte mal y sufren verte bien”; “Si te ven mal, te maltratan”; “Sos única e irremplazable”; “Nadie se te iguala”, fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse al pie del posteo en clara referencia a las declaraciones de Figueiras mostrándose feliz y enamorada del hombre que hasta hace poco era su marido. Incluso pudo verse el like de la también recién separada Luli Fernández, en señal de contención.

Chechu Bonelli 1

Qué dijo Ivana Figueiras sobre su romance con Darío Cvitanich

Cuando se hizo público el romance entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, el exfutbolista se apresuró a aclarar que su vínculo con Chechu Bonelli, madre de sus hijos, había finalizado ocho meses atrás. Ahora, este viernes la modelo habló por primera vez sobre la relación y compartió cómo comenzó todo con el deportista.

En una entrevista con Intrusos, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en América TV, Figueiras manifestó sentirse "muy contenta" con su presente sentimental junto a Cvitanich.

Al ser consultada sobre el modo en que conoció al exfutbolista, Ivana explicó que fue "por amigos en común", aunque evitó entrar en detalles sobre la dinámica de la relación. Cuando la cronista le preguntó cómo la había conquistado, la modelo se mostró nerviosa y esquiva: "No sé. Como que, nada. Es muy obvio. ¿Cómo me conquistó? No, no sé. ¿Viste lo que es? Es hermoso". Su respuesta, balbuceada, reflejó cierta timidez frente a la exposición mediática.

Sobre cómo enfrentan la atención pública desde que oficializaron su vínculo, Figueiras sorprendió con su definición: "No sé si la palabra es noviazgo. Pero todo re bien, la verdad, muy bien, muy feliz". Además, reconoció que la repercusión de la relación le generó incomodidad, aunque aclaró que ya había experimentado estar muy expuesta en otras ocasiones, aunque por "cosas externas".

Durante la charla, la modelo también dejó entrever que le molestaba ser vista como la tercera en discordia, aunque aseguró sentirse serena: "Cuando uno está tranquilo con uno mismo, nada, no te molesta porque sabes cómo son las cosas".

Por último, Figueiras evitó hacer comentarios sobre Chechu Bonelli y pidió no ser consultada al respecto: "No me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada, nada, nada".