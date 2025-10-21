Chechu Bonelli fue tajante y confesó cuál es su verdadera relación con Grego Rossello: "Estoy..."

“Estoy rodeada de gente que me quiere y me apoya. Eso es fundamental para mí en este momento”, expresó la modelo acerca de quiénes la acompañan en el día a día.

Qué dijo Grego Rosello de Chechu Bonelli

El 20 de octubre, en el programa Puro Show (El Trece), compartieron una foto en la que se ve a Chechu Bonelli muy cerca de Grego Rossello, y las redes sociales rápidamente estallaron debido a la popularidad de ambos en las plataformas digitales.

Ante la repercusión que generó la imagen, la periodista protagonizó un divertido ida y vuelta con el influencer para aclarar qué hay entre ellos. En sus redes, compartió una captura del comentario que había dejado Grego y aprovecharon la ocasión para tratar el tema con humor y complicidad.

"Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN, no pasa nada más que eso", escribió Roselló en tono divertido en X, respondiendo a una nota de El Canciller que los vinculaba. Y agregó: "Si me van a tildar de feo prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio".

La modelo no tardó en reaccionar al mensaje y respondió en la misma sintonía, dejando en claro que entre ellos no hay romance. "Jajaja, sos lo más, amigo 'simpático'", escribió Bonelli, acompañando su comentario con buena onda y reforzando la idea de que los une solo una amistad.

Un día después, también en el ciclo matutino de eltrece, Grego reforzó lo dicho anteriormente: “Es cierto que nos cruzamos en una fiesta, la conozco de ESPN, somos amigos, está con sus temas, es una bomba, es muy divertida”.