Chechu Bonelli fue tajante y confesó cuál es su verdadera relación con Grego Rossello: "Estoy..."

Chechu Bonelli se hizo eco de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Grego Rossello y decidió aclarar públicamente cuál es el verdadero vínculo que los une luego de atravesar meses marcados por su separación con Darío Cvitanich.
Tras el final de su relación con el exfutbolista, Chechu vivió un momento personal difícil. La ruptura no solo fue dolorosa, sino que también la expuso a un nivel de exposición mediática al que no estaba acostumbrada. Según trascendió, la modelo se sintió profundamente desilusionada por la actitud de su exmarido, quien a poco de la separación blanqueó su nueva relación con Ivana Figueiras.
“Estoy muy bien, son cambios positivos para mi vida”, le expresó a Pochi de Gossipeame, su mirada sobre los rumores y cómo vive este período de reflexión personal.
Consultada por la prensa sobre su vínculo con el influencer, Bonelli no esquivó la pregunta y respondió con sinceridad. “No tengo nada para decir, estoy enfocada en mí y en mis proyectos”, afirmó.
“Estoy rodeada de gente que me quiere y me apoya. Eso es fundamental para mí en este momento”, expresó la modelo acerca de quiénes la acompañan en el día a día.
El 20 de octubre, en el programa Puro Show (El Trece), compartieron una foto en la que se ve a Chechu Bonelli muy cerca de Grego Rossello, y las redes sociales rápidamente estallaron debido a la popularidad de ambos en las plataformas digitales.
Ante la repercusión que generó la imagen, la periodista protagonizó un divertido ida y vuelta con el influencer para aclarar qué hay entre ellos. En sus redes, compartió una captura del comentario que había dejado Grego y aprovecharon la ocasión para tratar el tema con humor y complicidad.
"Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN, no pasa nada más que eso", escribió Roselló en tono divertido en X, respondiendo a una nota de El Canciller que los vinculaba. Y agregó: "Si me van a tildar de feo prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio".
La modelo no tardó en reaccionar al mensaje y respondió en la misma sintonía, dejando en claro que entre ellos no hay romance. "Jajaja, sos lo más, amigo 'simpático'", escribió Bonelli, acompañando su comentario con buena onda y reforzando la idea de que los une solo una amistad.
Un día después, también en el ciclo matutino de eltrece, Grego reforzó lo dicho anteriormente: “Es cierto que nos cruzamos en una fiesta, la conozco de ESPN, somos amigos, está con sus temas, es una bomba, es muy divertida”.