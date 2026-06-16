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El firme descargo de Elina Fernández sobre la puja feroz entre Eduardo y Teresa Costantini

En una nota con PrimiciasYa, Elina Fernández rompió el silencio y habló sobre el enfrentamiento entre Eduardo y Teresa Costantini.

16 jun 2026, 18:05
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El firme descargo de Elina Fernández sobre la puja feroz entre Eduardo y Teresa Costantini

Tras el feroz descargo de Teresa Costantini, quien acusó a su ex marido Eduardo Costantini de haberle iniciado una demanda para que deje de usar el apellido con el que firmó toda su carrera artística y, al mismo tiempo, un pedido de nulidad del matrimonio religioso que los unió durante casi tres décadas, en PrimiciasYa (América TV) leyeron la palabra de Elina Fernández, la actual pareja del empresario.

Elina arrancó hablando de su propia historia con los apellidos: "Yo, por cuestiones muy íntimas y difíciles de mi vida, decidí dejar de usar mi apellido de nacimiento, Fernández, hace varios años. Es un tema doloroso que algún día contaré". Sobre el reclamo de Teresa, eligió no dar detalles: "Respecto de Teresa Correa Ávila, hay una situación delicada que Eduardo y yo estamos manejando a través de la Justicia y de manera privada. Por respeto al proceso y a todas las personas involucradas, hoy no podemos dar más detalles. Cuando llegue el momento oportuno, hablaremos".

De todas formas, la pareja del empresario dejó en claro cuál es el límite que no están dispuestos a cruzar: "Lo que sí puedo decir es que para nosotros hay límites que no se pueden cruzar, especialmente cuando hay una menor de por medio, que es Kahlo". Y cerró con un mensaje hacia el futuro: "Eduardo viene atravesando esta situación desde hace muchos años y, como familia, decidimos poner el tema en manos de la Justicia para que pueda resolverse de la manera correspondiente. La verdad llegará a su debido tiempo".

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¿Qué dijo Teresa Constantini sobre la puja con su ex, Eduardo Constantini?

Teresa Costantini rompió el silencio a través de una carta abierta y volvió a poner sobre la mesa la disputa judicial que mantiene desde hace años con Eduardo Costantini, el empresario y padre de sus cinco hijos. El detonante fue doble: una demanda para que deje de usar el apellido con el que firmó toda su carrera artística y, al mismo tiempo, un pedido de nulidad del matrimonio religioso que los unió durante casi tres décadas.

"Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo", arrancó Teresa, y agregó que esos cuarenta años de trabajo firmado con ese nombre son su propio argumento, ya que los créditos de sus películas, los programas de sus obras y los registros de la compañía y la fundación que fundó seguirán existiendo más allá de lo que resuelva la Justicia. El conflicto por el apellido había salido a la luz en 2023, cuando trascendió que habría sido Elina, la actual pareja del empresario, quien lo habría impulsado a avanzar con ese reclamo.

El segundo frente es el que más la golpea: la nulidad de su matrimonio religioso. "Además de la batalla por el apellido, tengo otra en el tribunal eclesiástico para anular mi matrimonio ya que él alega 'falta de madurez al casarnos'. Una unión que duró 28 años, cinco hijos concebidos, buscados, criados", disparó, cuestionando esa versión teniendo en cuenta que hasta renovaron sus votos al cumplir las bodas de plata. Eduardo Costantini no respondió públicamente hasta el momento.

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