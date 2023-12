Yanina Latorre apuntó contra Angie Landaburu por haber ganado el premio a Mejor influencer: "Una vergüenza"

"Una vergüenza. No es influencer. No la conoce nadie. No trabaja con sus redes. Sus seguidores, sus likes y sus comentarios son comprados", disparó Yanina desde su red social.

yanina latorre_tuit.jpg

Otra famosa que también opinó al respecto fue Stephanie Demner. La influencer publicó junto a emojis de caritas riéndose: "La cara de la gente del medio. Y sí... somos pocos y nos conocemos mucho".

stephanie demner_comentario.jpg

Yanina Latorre lanzó una fuerte acusación contra La China Suárez

Esta semana se entregaron los premios Martín Fierro Latino. La ceremonia se realizó en el teatro Manuel Artime de Miami, con la conducción de Pampita y El Pollo Álvarez.

Susana Giménez, El Puma Rodríguez, Zaira Nara y La China Suárez fueron algunas de las figuras que estuvieron en la gala. La ex de Rusherking se llevó una estatuilla por la categoría Mejor documental por La China en Qatar, que se vio por Star+.

En una nota con Argenzuela, el programa de Jorge Rial, Yanina Latorre deslizó que el reconocimiento de la actriz y cantante habría tenido que ver con su vínculo con un importante empresario, que fue promotor de los Martín Fierro Latino en Miami.

Embed

La angelita afirmó que en organización de la edición de los estos premios “todo se definió al mejor postor, como si fuera un club o una feria de barrio”.

En ese sentido, Yanina advirtió que un empresario cercano a La China puso "mucha plata". "El que puso mucha guita fue Rodolfo Lamboglia, el hipotético novio de La China Suárez. Otra cosa inexplicable", sostuvo.

"¿Por qué mucha plata? ¿En dónde puso?", indagó Rial y la panelista puso en duda si la actriz y cantante era merecedora de un Martín Fierro. "Y no sé... La China subió cinco veces al escenario. Es divina, nadie lo niega eso, pero resulta que hizo un documental en Qatar, que recién ahora nos enteramos que estuvo al aire, y bueno, ganó un premio", sentenció.