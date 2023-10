El firme descargo de Nicole Neumann por la escena de celos a Manu Urcera: "No soy falsa"

"Si hay algo que no soy es falsa, primero. Después, Sole en este caso, no salió con Manu... Creí que ya estaba re contra aclarado. Así que si estuve charlando con ella, sacándome fotos, filmando historias, es porque realmente tengo buena onda", agregó visiblemente molesta desde sus stories.

Nicole Urcera y Soledad Solaro.jpg

En tanto, remarcó como aspecto fundamental de su personalidad: "Si hay algo que tenemos los escorpios, y especialmente yo, es que no soy falsa. Si alguien no me cae en gracia o pasó equis cosa, no saludo, no me relaciono y mucho menos genero una relación falsa... no soy yo así". Y dejó en claro que "no está bueno que digan cosas que no pasaron, que no son, que no existen y sobre todo que pinten una persona de mí que claramente no soy".

Al tiempo que en su firme descargo de casi 3 minutos, Nicole concluyó disparando sin filtro: "Todos tenemos un pasado y cuál es el problema. No tengo ninguna mala onda con nadie que no me haya hecho nada directamente y con malicia a mí, que yo recuerde no pasó... Así que por favor vivan, sean felices, dejen ser feliz al otro... sobre todo no inventen, ni repitan cosas que no tienen la certeza o una prueba de que así sea porque no está bueno. Ensucian y generan dudas. Y le meten cosas en la cabeza a la gente que no son".

El duro posteo de Nicole Neumann mientras sigue el conflicto con su hija Indiana

Nicole Neumann e Indiana Cubero parecen no encontrar la paz en su vínculo como madre e hija. Y en medio de la polémica por la fiesta de 15 de la adolescente, y el casamiento de la modelo, todo pareciera agravarse aún más.

Lo cierto, es que, en las últimas semanas se supo que la joven decidió no invitar a Nicole a su fiesta, y esto tendría a la modelo con el ánimo destruido.

Nicole Neumann e Indiana

“Esto Nicole lo está viviendo con mucha tristeza, el círculo dice que es así porque su primera hija y hay muchas cosas”, fueron las palabras de la conductora, Flor de la V, en Intrusos (América).

De hecho, lejos de ocultar sus emociones, la modelo colgó en sus redes sociales una fuerte reflexión acerca de los vínculos y el amor entre las personas: "Si usted ha sido brutalmente roto, pero todavía tiene el valor de ser gentil con los demás, entonces usted se merece un amor más profundo que el océano".