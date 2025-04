El firme detalle que dio Rodrigo Lussich sobre la denuncia de Viviana Canosa a Lizy Tagliani: "No presentó..."

Embed

En tanto agregó que desde el juzgado donde la conductora de El Trece hizo la presentación, "consideraron la denuncia muy endeble". "Una denuncia que habría sido tomada como muy endeble por no haber presentado pruebas y sólo haber denunciado hechos. Esto es lo que viene desde tribunales ahora a las 14.30 hs.", detalló.

Asimismo, el conductor de Intrusos aseveró que "la Justicia tiene la responsabilidad de tomar estas pruebas endebles o no y accionar: o desestimar la denuncia, o investigar e imputar a Lizy Tagliani. Esto tiene que ser vital y pronto, para que el nombre de una persona no sea echado a los perros de una manera que no tiene retorno", concluyó Lussich pidiendo de esta manera que la verdad salga a la luz.

viviana canosa lizy tagliani 2.jpg

Afirman que hay más famosos en la explosiva denuncia de Viviana Canosa: "Un conductor de Telefe estaría..."

El lunes, en Viviana en vivo (El Trece), Viviana Canosa vinculó a Lizy Tagliani con Marcelo Corazza, acusado de presunta corrupción de menores.

"Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", afirmó.

Este martes, la figura de El Trece fue a los tribunales de Comodoro Py para presentar una denuncia formal contra Lizy Tagliani y Costa, a quien también señaló por presunto abuso de menores.

Embed

En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias advirtió que un conductor de Telefe estaría preocupado por lo que pueda decir Canosa en la Justicia.

"Tengo un dato y es que ayer una persona muy famosa que trabaja en Telefe... Es muy fuerte, así que no voy a decir quién es. Pero esta persona intentó hablar con Viviana y ella no lo atendió", contó la periodista.

"¿Es un famoso que está adelante de cámara o es un conductor?", le preguntó Matías Vázquez. "Es un famoso que está adelante de cámara. Él quería saber qué información tenía. Es raro", respondió Iglesias.

"¿Está al aire ahora?", retrucó Vázquez. La periodista precisó que no está al aire actualmente. "Esto tiene que ver con lo que dijo Viviana de que hay un montón de gente involucrada", remató su compañera, Caro Molinari.