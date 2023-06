El firme pedido de la familia de Silvina Luna en medio de su internación: "Que no haya..."

“Todos estos días estuvo acompañada de su hermano, Ezequiel, quien está al tanto de toda la evolución de la salud de Silvina. Hace muchos meses que ese viene hablando del posible trasplante de Silvina y fue él mismo el que se precio a donarle un riñón”, añadió el periodista.

Y cerró: “Después, eso se demoró por el estado de salud de la modelo y más tarde llegó esta internación. Silvina está en muy grave estado. No hay parte médico y eso es pedido expreso de su familia, es decir, de su hermano, quien se negó a que esta institución emita un parte médico con los detalles de la salud de Silvina”.

silvina luna 1.jpg

Filtran los dramáticos chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki

Anoche, en TN Central, mostraron una serie de chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki. La modelo le escribía desde Ibiza y le contaba que estaba con fiebre: "No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, le decía Luna.

Este miércoles 28 de junio, Lotocki, a quien Silvina lo acusó de mala praxis, se defendió de las acusaciones en una entrevista que brindó en Telenoche.

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola. Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme", consultó Silvina Luna a Lotocki.

"No sé si fue el avión o el calor de acá, pero empeoró y me duele mucho. ¿Hay posibilidad de que se infecte algo? ¿Qué puedo hacer? Espero tu respuesta”.

“Lo que sentís es parte de la cicatrización. Necesitás masajes o drenajes en la zona. Tenés que empezar a hacer gimnasia”, fue una de las respuestas de Lotocki.