El fuerte cruce entre Bettina Ferriols y su hermana Noelia tras la denuncia a su padre

En LAM, Andrea Taboada habló con Noelia y la joven le contó que a su padre 'lo están destrozando' porque su hermana "se dejó influenciar por mi tía Liliana. No es fácil, ella es adolescente", dijo.

Bettina por su parte reveló que le "han hecho cosas para que no hable".

image.png

Así fue el fuerte chat que mantuvieron las hermanas Ferriols

Noelia: “Yo sé que papá no actúa a veces como te hubiera gustado pero te quiere mucho. Por qué no volvés a casa, te extraño y te quiero mucho”.

Bettina: “Yo también te quiero. Cuidate. No quiero volver porque acá me siento protegida, cosa que con vos no. Quiero pedirte que me alcances acá de los tíos, unas cosas que necesito…”

Noelia: “No quiero verlos. Creo que no te están aconsejando bien. Podés venir a casa a buscar tus cosas, no va a haber nadie. ¿Pensás que nos hace bien todo este escándalo?”

Bettina: “Nunca te importó cómo yo me sentía. Mientras vos estuvieras bien, ya estaba, pasando por encima todo lo que pasó, sabiéndolo todo te pusiste de su lado, ¿cómo te hace quedar? Se supone que eras mi hermana, eso sólo demuestra tu falta de querer y carácter. Vos misma también me decías que la pasabas mal. Yo te dije lo que iba a hacer antes de que me hablara con los tíos. Ellos no me hicieron daño, al contrario, siempre que pasaba algo con Alberto, vos veías como me retorcía del dolor pero no te importó. Tu padre fue el que me hizo daño, no los tíos. Y lo sabés”.

El fuerte comunicado de Alberto Ferriols tras la denuncia de su hija

Bettina, una de las hijas de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, denunció al cirujano ante la Justicia. La joven lo denunció por violencia y ahora su padre lanzó un duro comunicado exponiendo los problemas mentales de su hija.

Tras la exposición en la Comisaría de la mujer, Bettina pidió protección a su tío materno y habría obtenido un botón de pánico para resguardarse.

A tres días de esa noticia que conmocionó a todos, Alberto Ferriols usó sus redes sociales para emitir un comunicado sobre el tema en el que expuso los problemas de salud de su hija, que también lleva la firma de su otra hija Noelia.

"Atento a las cuestiones de público conocimiento que se suscitaron en el contexto de nuestra familia, solicitamos a la prensa el cese de los comentarios o reproducciones de manifestaciones que dejan en evidencia una cuestión sumamente delicada con relación a la salud de mi hija Bettina", comunicó.

"Por respeto a la voluntad de su madre, no han traspasado la esfera privada ciertos detalles de índole personal, que ella estimaba afectarían a su hija en su imagen. Es así que consideramos, junto con su hermana, que la exposición pública de la que está siendo objeto puede derivar en una crisis que no está preparada para manejar", indicó.

Ferriols pidió reserva a los medios sobre la joven: "Rogamos reserva y respeto hasta que podamos contener la situación y recuperar la estabilidad que estando vulnerable puede perder fácilmente. Somos de la opinión de que ello se logra mediante el amor y el cuidado. No es nuestra intención responsabilizar por ahora, a los medios que realizan su trabajo, pero sí al entorno familiar que habiendo sido expresamente excluidos de la casa de mis hijas por órdenes de última voluntad de su mamá, han aprovechado el estado de indefensión de Bettina con intenciones espurias provocándole así un perjuicio de imposible reparación ulterior".