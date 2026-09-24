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María Eugenia Ritó reaccionó a una frase de Majo Martino y todo terminó en un escandaloso cruce

Yanina Latorre picó a Majo Martino en vivo y Eugenia Ritó no dejó pasar la oportunidad y lanzó una polémica insinuación sobre la panelista de SQP que encendió el cruce.

24 sept 2026, 14:40
María Eugenia Ritó reaccionó a una frase de Majo Martino y todo terminó en un escandaloso cruce

María Eugenia Ritó reaccionó a una frase de Majo Martino y todo terminó en un escandaloso cruce

María Eugenia Ritó reaccionó a una frase de Majo Martino y todo terminó en un escandaloso cruce

María Eugenia Ritó reaccionó a una frase de Majo Martino y todo terminó en un escandaloso cruce

El viaje de Majo Martino a Miami junto a Evangelina Anderson terminó envuelto en una inesperada polémica luego de una pregunta de Yanina Latorre que generó incomodidad en pleno vivo de SQP (América TV). Lo que comenzó como una consulta sobre el motivo de la estadía de la panelista en Estados Unidos rápidamente escaló y derivó en un fuerte enfrentamiento con María Eugenia Ritó.

Todo ocurrió este martes, cuando Yanina Latorre puso el foco en el viaje de Majo Martino y quiso saber cuál había sido el verdadero motivo de su visita a Miami. Sin vueltas, la panelista de SQP le preguntó si efectivamente había viajado por cuestiones laborales y puso en duda la duración de la estadía.

“¿Fuiste a laburar a Miami? Quién pudiera… ¿De qué laburaron? Porque por dos días, es raro”, lanzó Yanina, en la frase que rápidamente comenzó a circular y que terminó provocando una reacción inesperada.

La reacción de María Eugenia Ritó que desató una feroz pelea con Majo Martino

Quien tomó ese comentario para agregarle todavía más picante a la situación fue María Eugenia Ritó. La actriz hizo una publicación en la que dejó entrever que el supuesto trabajo realizado por Majo Martino durante su viaje no sería tan inocente como ella misma había contado.

“Se va a trabajar de la nada, tantas modelos que hay en el mundo… ¡A mamá NO!”, expresó Ritó, dejando planteada una fuerte insinuación sobre el viaje.

Lejos de dejar pasar el comentario, Majo Martino decidió escribirle directamente por privado para pedirle explicaciones. La respuesta de la panelista fue contundente y dejó en claro que se había sentido atacada por las palabras de la actriz.

“¿Qué te pasa María Eugenia que estás agresiva? ¿Qué tenés para decir de mí? Tengo la suerte de que me lleven como influencer, ¿te da envidia o qué te pasa? Te creés que todas son de tu condición”, le escribió.

La última frase fue la que terminó de encender la discusión. María Eugenia Ritó respondió mediante un audio cargado de enojo y no dudó en confrontarla directamente. “¿Qué te pasa ridícula? ¿De qué condición me hablás? ¿Por qué no hablás de tu realidad y tu condición ridícula?”, disparó Ritó.

Pero la pelea estaba lejos de terminar. En el mismo intercambio, la actriz volvió a responder con dureza y defendió su presente frente a las acusaciones de Majo. “Ojalá tuvieras lo que yo tuve porque alguna vez tuve un problema pero ahora estoy perfecta. Vos sabés bien con quién te manejás. En todo caso, el cachivache acá sos vos, maleducada”, sentenció la exvedette.

Ante semejantes palabras, Majo Martino volvió a contestar y reivindicó su trayectoria laboral. La panelista dejó en claro que no aceptaba que se pusiera en duda su forma de trabajar y recordó sus distintos roles dentro del medio.

“Nadie puede decir ni A de mí. Soy laburadora y a mucha honra trabajé de productora y me rompí el lomo laburando y ahora de panelista… Pensé que tenías buena onda… me sorprendiste”, sostuvo.

Sin embargo, Ritó no bajó el tono y volvió a cruzarla con otra fuerte respuesta. Esta vez, cuestionó que Majo hablara de envidia y aseguró que también había recibido propuestas laborales.

“¿Qué te voy a envidiar a vos? Vos me rogabas por favor por una nota. Si ahora no laburo es porque no quiero, ¿sabés todos los que me llamaron? No te da el piné. Seguí operándote, parecés el ratón Mickey”, lanzó.

Así, lo que comenzó con una pregunta de Yanina Latorre sobre un viaje a Miami terminó en un explosivo ida y vuelta entre Majo Martino y María Eugenia Ritó, con fuertes acusaciones y reproches de ambas partes. Por ahora, la discusión quedó en ese punto, aunque el enfrentamiento promete nuevos capítulos entre las dos protagonistas.

     

 

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